5 найвищих оглядових коліс України, вид з яких кращий, ніж з ілюмінатора

Який мандрівник або турист не мріяв побачити красиве місто усе й разом? А зробити це можна, якщо у вас немає приватного літака або гелікоптеру, тільки з дуже високої точки огляду. А що може бути краще за колеса огляду, які мало того, ще високі, так ще й розташовані у найбільш мальовничих місцях?
РБК-Україна (проект Styler) зібрало 5 найвищих оглядових коліс в Україні, які подарують відвідувачам відчуття польоту та неймовірні краєвиди.
На Контрактовій площі в Києві розташоване колесо огляду, привезене з Парижа.
Його діаметр складає 43 метри, і з вершини відкривається панорамний вид на старий Поділ, Дніпро та навколишні пагорби.
Колесо білого кольору з закритими скляними кабінами, що забезпечує безпеку і комфорт під час катання.
У Харкові, в Центральному парку, розташоване найвище колесо огляду в Україні - 55 метрів. Кабінки повністю закриті, що забезпечує безпеку.
З висоти відкривається захоплюючий вид на визначні пам'ятки міста, такі як Госпром, ХНУ та Успенський собор.
У кожній кабіні можуть розміститися до шести осіб, також є кабінка для людей на інвалідних колясках.
У Одеському міському парку ім. Шевченка встановлено колесо огляду висотою 45 метрів. До встановлення харківського колеса воно було найбільшим в Україні.
Колесо вражає своєю вечірньою підсвіткою з 18 000 лампочок, що створює неповторну атмосферу.
У Бердянську на набережній знаходиться колесо огляду висотою 50 метрів, що стало візитною карткою міста. Воно є частиною місцевого луна-парку і надає чудовий краєвид на порт і морські простори.
Кабінка розрахована на шість осіб, і один оберт триває приблизно 12 хвилин.
У Буковелі розташоване колесо огляду висотою 45 метрів, відкрите у 2023 році, і воно є наймолодшим серед своїх побратимів.
Покататися на цьому чарівному атракціоні можна влітку та взимку, оскільки кабіни обладнані панорамними вікнами, системою кондиціювання, автоматичними дверима та аварійною системою.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання "Зручно.Trаvel", сайт "Буковель", Вікіпедія.