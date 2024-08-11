5 самых высоких смотровых колес Украины, вид из которых лучше, чем из иллюминатора

Киевское колесо обозрения на Подоле

На Контрактовой площади в Киеве расположено колесо обозрения, привезенное из Парижа.

Его диаметр составляет 43 метра, и с вершины открывается панорамный вид на старый Подол, Днепр и окрестные холмы.

Колесо белого цвета с закрытыми стеклянными кабинами обеспечивает безопасность и комфорт во время катания.

Вечерняя подсветка кабинок создает волшебную атмосферу (фото: Википедия)

Харьковское колесо обозрения

В Харькове, в Центральном парке, расположено самое высокое колесо обозрения в Украине - 55 метров. Кабинки полностью закрыты, что обеспечивает безопасность.

С высоты открывается увлекательный вид на достопримечательности города, такие как Госпром, ХНУ и Успенский собор.

В каждой кабине могут разместиться до шести человек, также есть кабинка для людей на инвалидных колясках.

Один оборот колеса длится около двадцати минут (фото: Википедия)

Одесское колесо обозрения

В Одесском городском парке им. Шевченко установлено колесо обозрения высотой 45 метров. До установки харьковского колеса оно было самым большим в Украине.

Колесо поражает своей вечерней подсветкой из 18 000 лампочек, что создает неповторимую атмосферу.

С высоты открывается полный вид на город и море (фото: Википедия)

Бердянское колесо обзора

В Бердянске на набережной находится колесо обозрения высотой 50 метров, которое стало визитной карточкой города. Оно является частью местного парка и предоставляет великолепный вид на порт и морские просторы.

Кабинка рассчитана на шесть человек, и один оборот длится примерно 12 минут.

После заката колесо подсвечивается яркими неоновыми огнями (фото: Википедия)

Колесо обзора в Буковеле

В Буковеле расположено колесо обзора высотой 45 метров, открытое в 2023 году, и оно самое молодое среди своих собратьев.

Прокатиться на этом волшебном аттракционе можно летом и зимой, поскольку кабины оборудованы панорамными окнами, системой кондиционирования, автоматическими дверями и аварийной системой.

Сверху открывается невероятная панорама на Карпаты (фото: Википедия)