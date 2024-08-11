5 самых высоких смотровых колес Украины, вид из которых лучше, чем из иллюминатора

Какой путешественник или турист не мечтал увидеть красивый город все вместе? А сделать это можно, если у вас нет частного самолета или вертолета, только с очень высокой точки обзора. А что может быть лучше колес обзора, которые мало того, еще высоки, да еще и расположены в самых живописных местах?
РБК-Украина (проект Styler) собрало 5 самых высоких колес обозрения в Украине, которые подарят посетителям ощущение полета и невероятные виды.
На Контрактовой площади в Киеве расположено колесо обозрения, привезенное из Парижа.
Его диаметр составляет 43 метра, и с вершины открывается панорамный вид на старый Подол, Днепр и окрестные холмы.
Колесо белого цвета с закрытыми стеклянными кабинами обеспечивает безопасность и комфорт во время катания.
В Харькове, в Центральном парке, расположено самое высокое колесо обозрения в Украине - 55 метров. Кабинки полностью закрыты, что обеспечивает безопасность.
С высоты открывается увлекательный вид на достопримечательности города, такие как Госпром, ХНУ и Успенский собор.
В каждой кабине могут разместиться до шести человек, также есть кабинка для людей на инвалидных колясках.
В Одесском городском парке им. Шевченко установлено колесо обозрения высотой 45 метров. До установки харьковского колеса оно было самым большим в Украине.
Колесо поражает своей вечерней подсветкой из 18 000 лампочек, что создает неповторимую атмосферу.
В Бердянске на набережной находится колесо обозрения высотой 50 метров, которое стало визитной карточкой города. Оно является частью местного парка и предоставляет великолепный вид на порт и морские просторы.
Кабинка рассчитана на шесть человек, и один оборот длится примерно 12 минут.
В Буковеле расположено колесо обзора высотой 45 метров, открытое в 2023 году, и оно самое молодое среди своих собратьев.
Прокатиться на этом волшебном аттракционе можно летом и зимой, поскольку кабины оборудованы панорамными окнами, системой кондиционирования, автоматическими дверями и аварийной системой.
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При написании материала использовались следующие источники: издания "Зручно.Travel", сайт "Буковель", Википедия.