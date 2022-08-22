Как подготовиться к зиме в условиях войны и какие вещи нужно запасти: весь необходимый список

В Украине зима 2022-2023 будет самой тяжелой за все годы Независимости. Недавно мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан подготовиться к тому, что зимой в домах будет холодно, ведь могут быть перебои с газо - и электроснабжением.
Какие вещи стоит запасти - читайте ниже.
Консервированные овощи, фрукты и мясо можно приобрести в любых продуктовых магазинах. Такой запас стоит сделать, ведь они не портятся и могут храниться без холодильника длительное время.
Также можно закупить крупы, соль, сахар, еду быстрого приготовления и сухофрукты.
Также стоит приобрести теплую одежду, которая пригодится как дома, так и вне дома.
Зимой лучше греет многослойная одежда, поэтому кроме зимних курток нужно иметь теплые свитера.
Не нужно забывать и о теплой обуви и стельках с подогревом. К тому же обязательным пунктом этой зимы является теплое белье, включая колготы и кальсоны.
Отметим, если придется спать в холодном и сыром помещении, пригодится спальный мешок и каримат.
Теплая домашняя одежда должна включать: теплые спортивные костюмы, флисовою одежду, меховой жилет и теплые носки.
Если у человека есть хронические заболевания, то стоит позаботиться о том, чтобы необходимых лекарств было достаточно на длительное время. Можно купить противовирусные, обезболивающие, противоаллергические и успокаивающие препараты.
Необходимо сейчас утеплить дом по максимуму. Утепленные окна уберегут от попадания холодного воздуха в квартиру или дом. В частности, убрать щели можно с помощью прозрачного герметика.
Также с помощью теплых пледов и одеял можно не только прятаться и укутываться, но и завешивать ими окна для уменьшения потери тепла..
Кроме того, не стоит забывать про свечи, спички, зажигалки, фонарик и батарейки.
Важно также не забывать об отоплении. Тем людям, которые живут в частном доме, нужно иметь: генератор, твердотопливный котел, дрова и солярку.
А жильцам многоквартирных домов стоит иметь электрообогреватель.
Если есть домашние животные, то важно позаботиться и о них. Необходимо сделать запасы корма, наполнителя и лекарств.
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