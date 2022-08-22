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Як підготуватися до зими в умовах війни та які речі потрібно запасти: весь необхідний список

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Понеділок 22 серпня 2022 15:01
Як підготуватися до зими в умовах війни та які речі потрібно запасти: весь необхідний список Як підготуватися до зими в умовах війни (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні зима 2022-2023 буде найважчою за всі роки Незалежності. Нещодавно міський голова Києва Віталій Кличко закликав містян підготуватися до того, що взимку у домівках буде холодно, адже можуть бути перебої з газо- та електропостачанням.

Які речі варто запасти - читайте нижче.

Консерви

Консервовані овочі, фрукти та м'ясо можна придбати в будь-яких продуктових магазинах. Такий запас варто зробити, адже вони не псуються та можуть зберігатися без холодильника тривалий час.

Також можна закупити крупи, сіль, цукор, їжу швидкого приготування та сухофрукти.

Одяг та взуття

Також варто придбати теплого одягу, який стане в нагоді як вдома, так і поза домом.

Взимку краще гріє багатошаровий одяг, тому окрім зимових курток потрібно мати теплі светри.

Не потрібно забувати і про тепле взуття та устілки з підігрівом. До того ж обов'язковим пунктом цієї зими є тепла білизна, включаючи колготи та кальсони.

Зазначимо, якщо доведеться спати у холодному та сирому приміщенні, у пригоді стане спальний мішок та каримат.

Теплий домашній одяг має включати: теплі спортивні костюми, флісовий одяг, хутряний жилет та теплі шкарпетки.

Медикаменти

Якщо у людини є хронічні захворювання, то варто подбати про те, щоб необхідних ліків було достатньо на тривалий час. Можна купити противірусні, знеболювальні, протиалергічні та заспокійливі препарати.

Утеплення та освітлення будинку

Необхідно зараз утеплити будинок по максимуму. Утеплені вікна вбережуть від потрапляння холодного повітря у квартиру чи будинок. Зокрема, прибрати щілини можна за допомогою прозорого герметика.

Також за допомогою теплих пледів та ковдр можна не тільки ховатися та укутуватись, але й завішувати ними вікна для зменшення втрати тепла.

Окрім того, не варто забувати про свічки, сірники, запальнички, ліхтарик та батарейки.

Опалення

Важливо також не забувати про опалення. Тим людям, які живуть в приватному будинку, потрібно мати: генератор, твердопаливний котел, дрова і солярку.

А мешканцям багатоквартирних будинків варто мати електрообігрівач.

Корм для тварин

Якщо є домашні тварини, то важливо подбати й про них. Необхідно зробити запаси корму, наповнювача та ліків.

Раніше ми повідомляли, чи буде дефіцит продуктів взимку та чи зростуть ціни.

Також в "Укрнерго" назвали три елементи підготовки до зими.

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