Подешевшали овочі, без яких важко уявити стіл української родини: що відомо

Які овочі впали в ціні в Україні

Експерт повідомила, що червоний буряк сьогодні коштує 7-8 грн за кг та є навіть на 2% дешевшим, ніж минулого року.

Морква наразі коштує 6-8 грн за кг та подешевшала на рік аж у 1,5 рази.

"Якщо говорити про продукцію соління - ціни залишились майже на рівні минулого року, ринок асортиментом на 100% забезпечений", - зазначила Тетяна Попович.

Що буде з цінами взимку

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомив, що ціни на овочі борщового набору в Україні зростатимуть на декілька відсотків щомісяця. Але рекордних стрибків цін взимку цього року не очікується.

Висоцький вважає, що об’єми виробництва цих овочів свідчать про те, що рекордних цін вже не буде.

"Є певна споживча інфляція, пов’язана з тим, що зберігання коштує грошей. Зрозуміло, що трішки, на декілька відсотків вони будуть дорожчати, тому що є витрати на зберігання. Але таких рекордних ажіотажних цін не передбачається. Більше того, фермери демонструють готовність наступного року вирощувати по всій Україні у разі необхідності", - сказав заступник міністра.

Скільки зараз коштує морква та буряк в магазинах

Найнижча ціна на буряки зафіксована у супермаркеті Novus, там за кілограм овоча просять 7, 29 гривень.

Ціна буряків в Україні (Скріншот)

Якщо говорити про моркву, то її ціна в магазинах стартує від 6,95 гривень за кілограм. Така ціна є в маркеті АТБ.

Ціна моркви в Україні (Скріншот)