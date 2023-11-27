ua en ru
Пн, 27 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Що буде з цінами на "новорічні" фрукти і при чому тут блокада кордонів

Понеділок 27 листопада 2023 10:15
UA EN RU
Що буде з цінами на "новорічні" фрукти і при чому тут блокада кордонів Фото: Що буде з цінами на екзотичні фрукти в Україні (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Тетяна Попович

Екзотичні фрукти в Україні зросли в ціні, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року.

Чому так відбувається розказала РБК-Україна (проект Styler )керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Тетяна Попович.

Чому подорожчали новорічні фрукти

Річ у тому, що блокада кордонів суттєво вплинула на сектор імпортованих екзотичних фруктів. Вартість доставки через заблоковані кордони зросла в 2 - 2,5 рази, відповідно ціни сьогодні відчутно більші.

"Для прикладу вартість одного манго сьогодні становить 180-300 грн і є вищою на 25% порівняно з аналогічним періодом минулого року", - сказала Попович

Ціни на цитрусові

Якщо мандарини зараз входять в сезон та не мають непередбачуваних цінових коливань, то у випадку із грейпфрутами та апельсинами зараз відбувається перехідний період, коли закінчується сезон Африканської продукції, а Туреччина та Іспанія на ринок ще не надійшли, тому тут трохи зросла ціна.

"Станом на сьогодні грейпфрут вартує 65-75 грн за кг та ціна на 12% дорожча, ніж в аналогічний період минулого року, а апельсин коштує 58-70 грн за кг та є дорожчим на 10%, ніж в кінці листопада 2022", - розповіла експерт.

Що буде з цінами на &quot;новорічні&quot; фрукти і при чому тут блокада кордонівЦіни на цитрусові згодом стабілізуються (фото: pixabay.com)

За словами Тетяни, вже з кінця грудня, коли на ринок увійдуть турецькі та іспанські апельсини та грейпфрути ситуація стабілізується, а ціни знизяться, це звична історія для цих фруктів.

Щодо ананасів, то вони зараз ввійшли в сезон, пропозиція є достатньою, аномальних стрибків у цінах не зафіксовано. Гуртова вартість ящика ананасів сьогодні є лише на 9% вищою, ніж минулого року, враховуючи курс інфляції, це прийнятна маржа.

Як ми раніше писали, в Україні стрімко падає в ціні фрукт, який купують усі.

Читайте також, що подорожчає з продуктів в Україні найбільше та чим слід запастися вже зараз.

Читайте РБК-Україна в Google News
ціни в Україні Ціни на продукти