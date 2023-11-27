Що буде з цінами на "новорічні" фрукти і при чому тут блокада кордонів

Екзотичні фрукти в Україні зросли в ціні, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року.

Чому подорожчали новорічні фрукти

Річ у тому, що блокада кордонів суттєво вплинула на сектор імпортованих екзотичних фруктів. Вартість доставки через заблоковані кордони зросла в 2 - 2,5 рази, відповідно ціни сьогодні відчутно більші.

"Для прикладу вартість одного манго сьогодні становить 180-300 грн і є вищою на 25% порівняно з аналогічним періодом минулого року", - сказала Попович

Ціни на цитрусові

Якщо мандарини зараз входять в сезон та не мають непередбачуваних цінових коливань, то у випадку із грейпфрутами та апельсинами зараз відбувається перехідний період, коли закінчується сезон Африканської продукції, а Туреччина та Іспанія на ринок ще не надійшли, тому тут трохи зросла ціна.

"Станом на сьогодні грейпфрут вартує 65-75 грн за кг та ціна на 12% дорожча, ніж в аналогічний період минулого року, а апельсин коштує 58-70 грн за кг та є дорожчим на 10%, ніж в кінці листопада 2022", - розповіла експерт.

Ціни на цитрусові згодом стабілізуються (фото: pixabay.com)

За словами Тетяни, вже з кінця грудня, коли на ринок увійдуть турецькі та іспанські апельсини та грейпфрути ситуація стабілізується, а ціни знизяться, це звична історія для цих фруктів.

Щодо ананасів, то вони зараз ввійшли в сезон, пропозиція є достатньою, аномальних стрибків у цінах не зафіксовано. Гуртова вартість ящика ананасів сьогодні є лише на 9% вищою, ніж минулого року, враховуючи курс інфляції, це прийнятна маржа.