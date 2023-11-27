Подешевели овощи, без которых сложно представить стол украинской семьи: что известно

В Украине в последнее время упали цены на овощи так называемого борщового набора. Без них не обходится стол ни одной украинской семьи.
Об этом рассказала РБК-Украина (проект Styler) руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Татьяна Попович.
Эксперт сообщила, что красная свекла сегодня стоит 7-8 грн за кг, а это даже на 2% дешевле, чем в прошлом году.
Морковь стоит 6-8 грн за кг и подешевела в год в 1,5 раза.
"Если говорить о продукции соления - цены остались почти на уровне прошлого года, рынок ассортиментом на 100% обеспечен", – отметила Татьяна Попович.
Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий сообщил, что цены на овощи борщового набора в Украине будут расти на несколько процентов ежемесячно. Но рекордных скачков цен зимой в этом году не ожидается.
Высоцкий считает, что объемы производства этих овощей говорят о том, что рекордных цен уже не будет.
"Есть определенная потребительская инфляция, связанная с тем, что хранение стоит денег. Понятно, что немного, на несколько процентов они будут дорожать, потому что есть расходы на хранение. Но таких рекордных ажиотажных цен не предполагается. Более того, фермеры демонстрируют готовность в следующем году выращивать по всей Украине при необходимости", - сказал замминистра.
Самая низкая цена на свеклу зафиксирована в супермаркете Novus, там за килограмм овоща просят 7,29 гривен.
Если говорить о моркови, то ее цена в магазинах стартует от 6,95 гривен за килограмм. Такая цена есть в маркете АТБ.
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Как мы ранее писали, в Украине стремительно падает в цене покупаемый все фрукт.