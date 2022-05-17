Все на поддержку Украины: легендарные Pink Floyd выпустили коллекцию мерча для сбора средств

Коллекция брендированной одежды называется Hey Hey Rise Up - в честь той самой песни, которую они записали совместно с Хлывнюком.

На вещах изображены подсолнечник, который нарисовал кубинский художник Йосан Леон и "Защитники Херсона" украинской художницы Сани Шахмурадовой.

"Подсолнечник – национальный цветок Украины… это отсылка к семенам, которые вручили российским солдатам, чтобы, когда они умрут, на их могилах проросли цветы. А картина "Защитники Херсона" украинской художницы Сани Шахмурадовой, которая была частью клипа, навеяна мирным жителем Херсона, который прыгнул на российский танк с украинским флагом", - рассказали о дизайне Pink Floyd.

В коллекцию вошли футболки, свитшоты, шоперы, магниты, значки и стикеры. Все вырученные средства с продажи мерча будут отправлены на гуманитарную помощь Украине.

Стоимость футболок – около 30 долларов, свитшоты – от 50 долларов. Шопер обойдется в 18 долларов, около 12 долларов за магнит, 5 долларов за значок.

Адрес магазина Pink Floyd вот по этой ссылке.