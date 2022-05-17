Все на поддержку Украины: легендарные Pink Floyd выпустили коллекцию мерча для сбора средств

Легендарная группа Pink Floyd, которая записала совместный клип с лидером группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком, продолжает собирать средства для украинцев. После организации нескольких благотворительных концертов, британские музыканты запустили целый магазин мерча.
Что будут продавать в этом магазине, цены и какие изображения использовали Pink Floyd - читайте ниже.
Коллекция брендированной одежды называется Hey Hey Rise Up - в честь той самой песни, которую они записали совместно с Хлывнюком.
На вещах изображены подсолнечник, который нарисовал кубинский художник Йосан Леон и "Защитники Херсона" украинской художницы Сани Шахмурадовой.
"Подсолнечник – национальный цветок Украины… это отсылка к семенам, которые вручили российским солдатам, чтобы, когда они умрут, на их могилах проросли цветы. А картина "Защитники Херсона" украинской художницы Сани Шахмурадовой, которая была частью клипа, навеяна мирным жителем Херсона, который прыгнул на российский танк с украинским флагом", - рассказали о дизайне Pink Floyd.
Стоимость футболок – около 30 долларов, свитшоты – от 50 долларов. Шопер обойдется в 18 долларов, около 12 долларов за магнит, 5 долларов за значок.
Адрес магазина Pink Floyd вот по этой ссылке.
Напомним, ранее мы писали о том, что Pink Floyd вышли на сцену впервые за 27 лет, чтобы спеть с Хлывнюком.
А также рассказывали о том, Pink Floyd удалили все свои треки в России и Беларуси.