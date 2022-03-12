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Дальше без рока: Pink Floyd удалили все свои треки в России и Беларуси

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Суббота 12 марта 2022 07:31
Дальше без рока: Pink Floyd удалили все свои треки в России и Беларуси Группа Pink Floyd (Фото: nme.com)
Автор: Константин Широкун

В знак осуждения российской агрессии музыканты Pink Floyd удалили все свои треки в цифровых библиотеках России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Pink Floyd.

Коллектив британской рок-группы решительно осудил вторжение России в Украину. Чтобы продемонстрировать свою гражданскую позицию, музыканты по собственной инициативе удалили все произведения Pink Floyd, начиная с 1987 года, и все сольные записи Дэвида Гилмора со всех цифровых носителей и стриминговых платформ, доступных в России и Беларуси.

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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