Все на підтримку України: Легендарні Pink Floyd випустили колекцію мерча для збору коштів

Легендарний гурт Pink Floyd, який записав спільний кліп з лідером гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком, продовжує збирати кошти для українців. Після організації кількох благодійних концертів, Британські музиканти запустили цілий магазин мерча.
Що будуть продавати в цьому магазині, ціни і які зображення використовували Pink Floyd - читайте нижче.
Колекція брендованого одягу називається Hey Hey Rise Up - на честь тієї самої пісні, яку вони записали спільно з Хливнюком.
На речах зображені соняшник, який намалював Кубинський художник Йосан Леон і "захисники Херсона" української художниці Сані Шахмурадової.
"Соняшник - національна квітка України... це відсилання до насіння, яке вручили російським солдатам, щоб, коли вони помруть, на їхніх могилах проросли квіти. А картина "Захисники Херсона" української художниці Сані Шахмурадової, яка була частиною кліпу, навіяна мирним жителем Херсона, який стрибнув на російський танк з українським прапором", - розповіли про дизайн Pink Floyd.
Вартість футболок - близько 30 доларів, світшоти – від 50 доларів. Шопер обійдеться в 18 доларів, близько 12 доларів за магніт, 5 доларів за значок.
Адреса магазину Pink Floyd ось по цьому посиланню.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Pink Floyd вийшли на сцену вперше за 27 років, щоб заспівати з Хливнюком.
А також розповідали про те, Pink Floyd видалили всі свої треки в Росії та Білорусі.