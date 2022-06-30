Как поддерживать форму летом: эти простые советы действительно работают

Каждый из нас имеет свои особенности организма, все мы разные и реагируем на все по-разному, поэтому и сезон и температурный режим тоже влияют на наши пищевые привычки. Да, летом намного легче сбросить вес и это логично, ведь мы больше двигаемся, больше пьем воды и вообще жидкости - меньше едим (частенько).

Как поддержать свою форму в период, когда либо хочется мороженого, либо вообще ничего? Нутрициолог Ксения Шатрова поделилась в Instagram действенными советами, которые вам в этом помогут.

Как поддерживать форму летом:

1. Не забывайте о главных и базовых приемах пищи. Они должны быть хотя бы 2 раза в день. Если трудно есть в жару, постройте рацион так, чтобы на время приема была прохлада (утро/вечер) и ешьте в прохладном помещении.

2. Не забывайте о воде! Да, именно о воде, она важна всегда, но в период лета - еще больше. Ни кофе, ни сок не заменяет чистую питьевую воду. Пейте понемногу, но в течение дня.

3. Трудно есть много? Тогда замените привычную кашу на кашу-салат, или вместо гарнира - цельный хлеб, пасту. Такая пища обладает высокой питательной сытостью, однако меньше в размерах и ее будет удобнее съесть.

4. Помните, что мороженое - это калорийная бомба! Я не против мороженого, однако, как десерт (небольшой и не после каждого приема), также и не вместо приема пищи и перед обедом. Сначала белок, салат, крупа, тогда - десерт.

5. Если хотите немного сбросить лишний вес в течение лета - лучше выберите низкокалорийный десерт: ягоды, фрукты, йогурт замороженный, сорбенты. Ищите качественную продукцию, или делайте такую дома. Это прям идеальный вариант.

6. Двигайтесь в течение дня. Постоянно. Это поможет не только повысить активность, но и лучше думать, тренировать мобильность суставов и меньше есть.

7. Помните, что летом можно сделать максимальный акцент на клетчатку и витамины: овощи, зелень, ягоды, иногда фрукты. Это все то, чего очень не хватает в осенне-зимнее время, поэтому постарайтесь максимально разнообразить этим свой рацион.