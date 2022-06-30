Як підтримувати форму влітку: ці прості поради дійсно працюють

Кожен з нас має особливості організму, всі ми різні і реагуємо на все по-різному, тому й сезон та температурний режим теж впливають на наші харчові звички. Так, влітку набагато легше скинути вагу і це логічно, адже ми більше рухаємось, більше п’ємо води і взагалі рідини - менше їмо (частенько).

Як підтримати свою форму в період, коли або хочеться морозива, або взагалі нічого? Нутриціолог Ксенія Шатрова поділилася в Instagram дієвими порадами, які вам у цьому допоможуть.

Як підтримувати форму влітку:

1. Не забувайте про головні та базові прийоми їжі. Вони повинні бути хоча б 2 рази на день. Якщо важко їсти в спеку, побудуйте раціон так, щоб на час прийому була прохолода (ранок/вечір) і їжте в прохолодному приміщені.

2. Не забувайте про воду! Так, саме про воду, вона важлива завжди, але в період літа - ще більше. Ні кава, ні сік не замінює чисту питну воду. Пийте потрохи, але протягом дня.

3. Важко їсти багато? Тоді замініть звичну кашу на каша-салат, або замість гарніру - цільний хліб, чи пасту. Така їжа має високу питаному ситості, проте менша в розмірах і її буде зручніше з’їсти.

4. Пам’ятайте, що морозиво - це калорійна бомба! Я не проти морозива, проте, як десерт (невеличкий і не після кожного прийому), так само і не замість прийому їжі і не перед обідом. Спочатку білок, салат, крупа, тоді - десерт.

5. Якщо хочете трішки скинути зайву вагу протягом літа - краще оберіть низькокалорійний десерт: ягоди, фрукти, йогурт заморожений, сорбенти. Шукайте якісну продукцію, або робіть таку вдома. Це прям ідеальний варіант.

6. Рухайтеся протягом дня. Постійно. Це допоможе не тільки підвищити активність, а й краще думати, тренувати мобільність суглобів і менше їсти.

7. Пам’ятайте, що влітку можна зробити максимальний акцент на клітковину та вітаміни: овочі, зелень, ягоди, іноді фрукти. Це все те, чого дуже бракує в осінньо-зимовий час, тому постарайтесь максимально урізноманітнити цим свій раціон.