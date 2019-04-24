Поддерживал Зеленского: в сети скандал из-за учителя, отказавшегося от ученика

Фото: Поссорились из-за Зеленского (коллаж РБК-Украина)

Львовский преподаватель досрочно разорвал соглашение об обучении у него мальчика, потому что его отец поддержал Владимира Зеленского

Во Львове руководитель художественного центра FoRa Владимир Кудовба выразил отказ в продолжении обучения у него 11-летнего мальчика, потому что его отец в соцсетях выразил поддержку Владимиру Зеленскому.

Об этом сам Владимир Кудовба написал на странице в Facebook отца мальчика Анатолия Шалаева после того, как тот опубликовал репост записи с фото Владимира Зеленского с надписью "наш президент".

Кстати, отец мальчика, как обнаружили журналисты, оказался телеведущим и депутатом Новороздольскої горсовета.

“Договор о сотрудничестве между мной и Вами о предоставлении услуг по развитию творческих способностей у Вашего сына Тараса в вокальной студии Художественного центра “FoRa” будет расторгнут завтра в связи с различной позицией в подходах и принципах воспитания детей", - написал преподаватель.

Фото: Вокруг этого поста отца мальчика разгорелся спор (facebook.com/tolshal)

Он добавил, что не сможет работать с человеком, который, на его взгляд, "предал основные положения патриотизма и любви к своему языку и культуре”.

Впоследствии бурное обсуждение в комментариях со стороны некоторых пользователей продолжалось. Например, иронизировали, когда будет доллар по 8. А Елена Пономарева написала:

"Владимир Кудовба, независимо от формы собственности вашего учебного заведения и политических предпочтений автора поста, вы явно совершили аморальный поступок и не имеете права заниматься педагогической деятельностью. Я сделаю все, чтобы это доказать и научить вас уважать закон "Об образовании" и Конституцию Украины. Мухи окремио, котлеты отдельно!".

Тем временем сам преподаватель заявил, что готов вернуть родителям обратно “неиспользованные средства, уплаченные за обучение и летний лагерь”. Впоследствии преподаватель от своего решения не отступился.

Фото: Как видно, сам преподаватель тоже демонстрирует свою политическую событие в соцсетях (facebook.com/kudovba)

Затем в комментарии изданию ZAXID.NET Владимир Кудовба пояснил: "В феврале я видел, что Анатолий Шалаев написал, что будет проводить эксперимент по нетерпимости между избирателями, конкурентами.

Преподаватель считает, что при этом отец мальчика занял позицию посредника, а размещал провокационную информацию - "провокативные для Львовщины посты за кандидата Зеленского", Он добавил, что сожалеет, что не смог сказать это ему в глаза, и для этого пришлось расторгнуть договор именно таким образом. Хотя сам учитель открыто публикует в соцсетях посты, обозначающие его политическую позицию, но при этом осуждает дургих, когда те публикуют информацию, с которой он не согласен.

"Но я не смог бы дальше работать с ребенком не потому, что ребенок плохой, а потому, что я не смог объяснить ребенку вещи, которые касаются искусства".

Напомним, Львовская область стала единственной в стране, где во время выборов президента Украины больше всего голосов получил нынешний глава государства Петр Порошенко. После этого председатель Львовской ОГА подал в отставку.

Кроме того, ранее мы объясняли, как изменится жизнь Владимира Зеленского после вступления на должность президента Украины и о том, какие меры будет осуществлять государственная охрана для его защиты.