Підтримував Зеленського: в мережі скандал через вчителя, який відмовився від учня

Фото: Посварилися через Зеленського (колаж РБК-Україна)

Львівський викладач достроково розірвав угоду про навчання у нього хлопчика, бо його батько підтримав Володимира Зеленського

У Львові керівник мистецького центру FoRa Володимир Кудовба висловив відмову у продовженні навчання у нього 11-річного хлопчика, тому що його батько у соцмережах висловив підтримку Володимиру Зеленському.

Про це сам Володимир Кудовба написав на сторінці у Facebook батька хлопчика Анатолія Шалаєва після того, як той опублікував репост допису із фото Володимира Зеленського, що мав напис "наш президент".

До речі, батько хлопчика, як виявили журналісти, виявився телеведучим і депутатом Новороздольскої міськради.

“Договір про співпрацю між мною і Вами про надання послуг з розвитку творчих здібностей у Вашого сина Тараса у вокальній студії Мистецького центру “FoRa” буде розірвано завтра у зв’язку з різною позицією у підходах та принципах виховання дітей", - написав викладач.

Фото: Навколо цього поста батька хлопця розгорілася суперечка (facebook.com/tolshal)

Він додав, що не зможе працювати з людиною, яка, на його погляд, "зрадила основні положення патріотизму і любові до своєї мови і культури”.

Згодом бурхливе обговорення в коментарях з боку деяких користувачів продовжувалася. Наприклад, іронізували, коли буде долар по 8. А користувачка Олена Пономарева написала:

"Володимир Кудовба, незалежно від форми власності вашого навчального закладу та політичних уподобань автора допису, ви явно вчинили аморальний вчинок і не маєте права займатися педагогічною діяльністю. Я зроблю все щоб це довести та навчити вас поважати закон "Про освіту" та Конституцію України. Мухи окремио, котлети окремо!".

Тим часом сам викладач заявив, що готовий повернути батькам назад “невикористані кошти, сплачені за навчання і літній табір”. Згодом викладач від свого рішення не відступився.

Фото: Як видно, сам викладач теж демонструє свою політичну подію у соцмережах (facebook.com/kudovba)

Потім у коментарі виданню ZAXID.NET Володимир Кудовба пояснив: "У лютому я бачив, що Анатолій Шалаєв написав, що проводитиме експеримент щодо нетерпимості між виборцями, конкурентами.

Викладач вважає, що при цьому батько хлопчика зайняв позицію не посередника, а розміщував провокаційну інформацію - "провокативні для Львівщини пости за кандидата Зеленського", Він додав, що шкодує, що не зміг сказати це йому в очі, і для цього довелося розірвати договір саме таким чином. Хоча сам вчитель відкрито публікує в соцмережах пости, що показують його політичну позицію, але при цьому засуджує інших, коли ті публікують інформацію, з якої він не згоден.

"Але я не зміг би далі працювати з дитиною не тому, що дитина погана, а тому, що я не зміг пояснити дитині речі, які стосуються мистецтва".

Нагадаємо, Львівська область стала єдиною в країні, де під час виборів президента України найбільше голосів отримав нинішній голова держави Петро Порошенко. Після цього голова Львівської ОДА подав у відставку.

Крім того, раніше ми пояснювали, як зміниться життя Володимира Зеленського після вступу на посаду президента України та про те, які заходи здійснюватиме державна охорона для його захисту.