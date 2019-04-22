Глава Львовской ОГА решил уйти в отставку

Фото: Олег Синютка (facebook.com/oleg.synyutka)

Синютка уходит с поста председателя Львовской областной государственной администрации

Председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка заявил об отставке. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Zaxid.net.

Издание пишет, что ранее Синютка заявлял, что в случае проигрыша кандидата в президенты Петра Порошенко на выборах, он уйдет в отставку.

"Я оставляю пост председателя областной государственной администрации, но я остаюсь со Львовской областью, я остаюсь со Львовом, я остаюсь с нашими людьми, чью поддержку мы имеем сегодня", - отметил он.

Отметим, что, по состоянию на 11:24, ЦИК обработал 97% протоколов. Лидирует Владимир Зеленский во всех областях, кроме Львовской.

Напомним, 14 апреля Андрей Гордеев был официально уволен с должности председателя Херсонской областной государственной администрации. Петр Порошенко своим указом уволил Гордеева после того, как тот подал заявление по собственному желанию.

РБК-Украина писало, что экс-председатель Полтавской областной госадминистрации Валерий Головко 15 апреля подал иск в Кассационный административный суд Верховный суд на президента Петра Порошенко о признании противоправным и отмене указа об увольнении.