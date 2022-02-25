Как поддержать тревожных людей: важные советы от ГСЧС

В сложное время нужно доброжелательно относиться к тем, кто испытывает большую тревогу чем мы.

В частности, для этого достаточно просто искренне говорить о том, что чувствуете, провести время вместе и не обесценивать чувства других.

Не пытайтесь избежать разговоров. Скажите человеку, что вам не все равно;

Не исчезайте и не избегайте общения. Напоминайте человеку, что вы рядом;

Не обесценивайте и не стесняйтесь за чувство тревоги. Попробуйте отвлечь и выслушать;

Не замалчивайте свои эмоции. Нужно говорить то, что думаете.

Добавим, что главное - это говорить со своими близкими.

Как поддержать тревожного человека (facebook.com/MNSDNE)