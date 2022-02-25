Как поддержать тревожных людей: важные советы от ГСЧС

В Украине продолжается второй день сопротивления российской агрессии. Поэтому Главное управление ГСЧС Украины рассказало, как успокоить тревожного человека.
Об этом говорится на странице учреждения в Facebook.
В сложное время нужно доброжелательно относиться к тем, кто испытывает большую тревогу чем мы.
В частности, для этого достаточно просто искренне говорить о том, что чувствуете, провести время вместе и не обесценивать чувства других.
Добавим, что главное - это говорить со своими близкими.
Ранее мы сообщали, что украинцам рассказали, как распознать различное оружие.
Также мы писали, как работают магазины и банки во время военного положения.