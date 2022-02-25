Як підтримати тривожних людей: важливі поради від ДСНС

У складний час потрібно доброзичливо ставитись до тих, хто відчуває більшу тривогу ніж ми.

Зокрема, для цього достатньо просто щиро говорити про те, що відчуваєте, провести час разом і не знецінювати почуття інших.

Не намагайтеся уникнути розмов. Скажіть людині, що вам не все одно;

Не зникайте та не уникайте спілкування. Нагадуйте людині, що ви поруч;

Не знецінюйте та не соромтеся за відчуття тривоги. Спробуйте відволікти та вислухати;

Не замовчуйте свої емоції. Потрібно говорити те, що думаєте.

Додамо, що головне - це говорити зі своїми близькими.

Як підтримати тривожну людину (facebook.com/MNSDNE)