Як підтримати тривожних людей: важливі поради від ДСНС

В Україні триває другий день спротиву російській агресії. Тому головне управління ДСНС України розповіло, як заспокоїти тривожну людину.
Про це йдеться на сторінці установи у Facebook.
У складний час потрібно доброзичливо ставитись до тих, хто відчуває більшу тривогу ніж ми.
Зокрема, для цього достатньо просто щиро говорити про те, що відчуваєте, провести час разом і не знецінювати почуття інших.
Додамо, що головне - це говорити зі своїми близькими.
Раніше ми повідомляли, що українцям розповіли, як розпізнати різну зброю.
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