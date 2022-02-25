Як підтримати тривожних людей: важливі поради від ДСНС
Як впоратися з тривогою під час воєнного стану (GettyImages)
В Україні триває другий день спротиву російській агресії. Тому головне управління ДСНС України розповіло, як заспокоїти тривожну людину.
Про це йдеться на сторінці установи у Facebook.
У складний час потрібно доброзичливо ставитись до тих, хто відчуває більшу тривогу ніж ми.
Зокрема, для цього достатньо просто щиро говорити про те, що відчуваєте, провести час разом і не знецінювати почуття інших.
- Не намагайтеся уникнути розмов. Скажіть людині, що вам не все одно;
- Не зникайте та не уникайте спілкування. Нагадуйте людині, що ви поруч;
- Не знецінюйте та не соромтеся за відчуття тривоги. Спробуйте відволікти та вислухати;
- Не замовчуйте свої емоції. Потрібно говорити те, що думаєте.
Додамо, що головне - це говорити зі своїми близькими.
Як підтримати тривожну людину (facebook.com/MNSDNE)
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