ru ua
Пт, 25 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як підтримати тривожних людей: важливі поради від ДСНС

Новость на русском →
П'ятниця 25 лютого 2022 18:31
Як підтримати тривожних людей: важливі поради від ДСНС Як впоратися з тривогою під час воєнного стану (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні триває другий день спротиву російській агресії. Тому головне управління ДСНС України розповіло, як заспокоїти тривожну людину.

Про це йдеться на сторінці установи у Facebook.

У складний час потрібно доброзичливо ставитись до тих, хто відчуває більшу тривогу ніж ми.

Зокрема, для цього достатньо просто щиро говорити про те, що відчуваєте, провести час разом і не знецінювати почуття інших.

  • Не намагайтеся уникнути розмов. Скажіть людині, що вам не все одно;
  • Не зникайте та не уникайте спілкування. Нагадуйте людині, що ви поруч;
  • Не знецінюйте та не соромтеся за відчуття тривоги. Спробуйте відволікти та вислухати;
  • Не замовчуйте свої емоції. Потрібно говорити те, що думаєте.

Додамо, що головне - це говорити зі своїми близькими.

Як підтримати тривожних людей: важливі поради від ДСНС

Як підтримати тривожних людей: важливі поради від ДСНСЯк підтримати тривожних людей: важливі поради від ДСНСЯк підтримати тривожних людей: важливі поради від ДСНСЯк підтримати тривожних людей: важливі поради від ДСНСЯк підтримати тривожну людину (facebook.com/MNSDNE)

Раніше ми повідомляли, що українцям розповіли, як розпізнати різну зброю.

Також ми писали, як працюють магазини та банки під час воєнного стану.

Читайте РБК-Україна в Google News
война
LITE
Спокій, тільки спокій: як діяти в стані паніки – поради психолога
Спокій, тільки спокій: як діяти в стані паніки – поради психолога