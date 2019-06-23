Поддержали Филарета: ПЦУ публично "наказала" священников (фото)

Православная церковь Украины временно отстранила от служения двух священнослужителей, поддержавших решение Филарета об отказе от томоса. Речь идет о непризнанном соборе УПЦ КП, который состоялся 20 июня в Киеве. На собрании патриарх Филарет заявил о возрождении УПЦ Киевского патриархата и отверг томос. О том, как поддержка Филарета отразилась на положении священников в церкви сообщается на странице религиозной организации в Facebook.

После собора 20 июня служение запретили архимандриту Андрею Маруцаке и иеромонаху Илье Зеленскому на три месяца и полгода соответственно. Обоих обвинили в "активном участии в действиях, направленных на разделение церкви". Маруцак к тому же якобы пытался захватить управление Свято-Феодосийским мужским монастырем в Киеве.

Более того, иеромонах Илья Зеленский был уволен с должности настоятеля парафии Святого Архистратига Михаила в городе Барвинковое (Харьковская область).

ПЦУ отстранила священников, поддержавших Филарета – фото документов (фото: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

В сети решение Епифания нашло поддержку:

Что же так с Зеленскими Украине не везет)

Православная Церковь Украины Константинопольского Патриархата.

Зеленский уже прям как имя нарицательное)))

Правильно наказаны. Я понимаю, что Филарета трудно наказывать. До недавнего времени он был авторитетом и наставником. Но придется, потому что он сам не остановится. Испытание властью Филарет не прошел. Сожаление.

Правильное и мудрое решение. Единства нашей церкви.

ПЦУ отстранила священников, поддержавших Филарета – фото документов (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Напомним, что ранее Епифаний отреагировал на решение Филарета отвергнуть томос.

Также мы писали, что Филарет ушел из Православной церкви Украины.

Ранее в ПЦУ заявили об отсутствии раскола в церкви.