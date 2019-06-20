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В ПЦУ заявили об отсутствии раскола в церкви

Новости » Общество    20.06.2019 - 15:44
В ПЦУ заявили об отсутствии раскола в церкви
Фото: Евстратий Зоря (из открытых источников)

Зоря отметил, что вышедших из ПЦУ священников не предадут анафеме

Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) заявил, что небольшая группа священнослужителей покинула Православную церковь Украины (ПЦУ), однако анафеме их не предадут. Об этом он сообщил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

В то же время Евстратий отметил, что это происшествие нельзя считать расколом ПЦУ. По словам архиепископа, на протяжении полугода патриарха Филарета убеждали не покидать единую церковь, однако "он никого не слушал".

"Думаю, что священный синод просто констатирует, что они вышли из Православной церкви Украины. Мы не применяем никаких санкций или наказаний ни к митрополиту Онуфрию, ни к патриарху Кириллу. Точно так же, думаю, их не будет и в отношении патриарха Филарета", - добавил Евстратий.

Также он уточнил, что ПЦУ не ожидает силовых конфликтов вокруг церковных приходов с Украинской православной церковью Киевского патриархата.

Напомним, ранеее предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний обьявил о созыве священного синода из-за заявлений патриарха Филарета о востановлении Киевского патриархата. Также митрополит пригрозил священникам, поддержавших Филарета, отказом в их принятии в состав ПЦУ.

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