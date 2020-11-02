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Подборка самых выгодных скидок недели до 80% на технику, обувь и одежду от известных интернет-магазинов

Киев, Понедельник 02 ноября 2020 17:56
Подборка самых выгодных скидок недели до 80% на технику, обувь и одежду от известных интернет-магазинов
В магазинах начинаются распродажи (РБК-Украина / Промокоды)
Автор: Styler

Украинцев порадовали различными тематическими скидками к Хэллоуину

В магазинах постепенно стартовали распродажи - на этих выходных украинцев порадовали различными тематическими скидками к Хэллоуину, в приятную привычку вошел день Холостяка, который отмечают 11.11.

Пришел этот праздник из Китая и именно этот день принято считать самым благоприятным для заведения новых знакомств и завязывания отношений. Начиная с 2009 года данный праздник еще ассоциируется с грандиозными распродажами.

Поэтому спешим поделиться с вами интересными скидками и промокодами на этой неделе:

  1. Aliexpress действует скидка до 99% при оформлении первого заказа
  2. Stylus в разделе можно найти купон на дополнительную скидку до 50% на технику Apple
  3. Chicco действуют скидочные предложения до 24% на детские грызунки и погремушки. Также можно приобрести одежду для грудничков со скидкой до 70%
  4. Bomond действует акционная цена на специальные товары, которые можно заказать с дисконтом 60%
  5. Фокстрот можно приобрести мультиварки Philips cо скидкой 27%, а также в интернет-магазине действует сейл на ноутбуки брендов ACER, ASUS, LENOVO и можно купить товар со скидкой 80%
  6. Intertop в разделе можно найти промокод на дополнительную скидку до 70% на женские ботинки и сапоги
  7. Watsons радует скидочными предложениями на краски и тоники для волос, которые можно приобрести за полцены
  8. Эльдорадо действует выгодное предложение - смарт-часы можно купить со скидкой до 30%.

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