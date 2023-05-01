"Податок на розкіш": скільки і за які автомобілі доведеться платити українцям

Цьогоріч у перелік автомобілів, які підлягають оподаткуванню, внесли 226 моделей. Ставка транспортного податку фіксована - 25 тисяч гривень на рік за кожне авто, що входить у цю категорію.
Детальніше про те, що треба знати українцям про транспортний податок на 2023 рік, читайте у матеріалі нижче.
Оподатковують автомобілі, які коштують понад 375 мінімальних зарплат. Тобто цьогоріч податок стягують за моделі, вартість яких становить понад 2,25 млн гривень. При цьому оподатковуються автомобілі не старші за 5 років, але це залежить від марки авто.
Ставка транспортного податку фіксована - 25 тисяч гривень. Власники таких авто мають оплатити цю суму впродовж двох місяців після отримання повідомлення від податкової служби. Ці кошти йдуть до місцевого бюджету.
У 2023 році у цю категорію авто увійшли 226 моделей легкових автомобілів. Серед них - Porshe, Tesla, Toyota, Land Rove, Lexus, Bentley, Jaguar, BMW, Mersedes-Benz.
Повний список авто, які підпадають під "податок на розкіш", можна переглянути на сайті Міністерства економіки України.
За цим посиланням також можна розрахувати приблизну ринкову вартість вашого авто й перевірити чи воно потрапляє у категорію оподаткування. Для цього треба ввести у відповідну графу марку, модель і рік випуску машини.
Також зазначимо, що декларацію про володіння автомобілем власник має подати протягом місяця з моменту купівлі, якщо його придбав у поточному році.
Якщо ж авто викрали, то законний власник перестає платити транспортний податок із наступного місяця після фіксації крадіжки.
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