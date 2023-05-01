"Податок на розкіш": скільки і за які автомобілі доведеться платити українцям

Що треба знати про податок на авто

Оподатковують автомобілі, які коштують понад 375 мінімальних зарплат. Тобто цьогоріч податок стягують за моделі, вартість яких становить понад 2,25 млн гривень. При цьому оподатковуються автомобілі не старші за 5 років, але це залежить від марки авто.

Ставка транспортного податку фіксована - 25 тисяч гривень. Власники таких авто мають оплатити цю суму впродовж двох місяців після отримання повідомлення від податкової служби. Ці кошти йдуть до місцевого бюджету.

Які моделі підпадають під оподаткування

У 2023 році у цю категорію авто увійшли 226 моделей легкових автомобілів. Серед них - Porshe, Tesla, Toyota, Land Rove, Lexus, Bentley, Jaguar, BMW, Mersedes-Benz.

Повний список авто, які підпадають під "податок на розкіш", можна переглянути на сайті Міністерства економіки України.

За цим посиланням також можна розрахувати приблизну ринкову вартість вашого авто й перевірити чи воно потрапляє у категорію оподаткування. Для цього треба ввести у відповідну графу марку, модель і рік випуску машини.

Також зазначимо, що декларацію про володіння автомобілем власник має подати протягом місяця з моменту купівлі, якщо його придбав у поточному році.

Якщо ж авто викрали, то законний власник перестає платити транспортний податок із наступного місяця після фіксації крадіжки.