У тебе вигорання? Ці фільми лікують краще за відпустку: перевірена добірка

Гарний фільм може не лише розважити у вільний вечір, а й стати чудовим мотиватором. Ми зібрали картини, які допоможуть відновити сили та піднімуть настрій.

Від комедій до драм - РБК-Україна пропонує добірку фільмів, які повернуть жагу жити на повну.

"Знову в дії"

Енергійний екшн, який дозволить відчути драйв. Агенти ЦРУ тікають, щоб присвятити життя батьківстві. Проте через 15 років їхнє прикриття розкривають. Тепер вони змушені повернутися до небезпечного світу, щоб врятувати себе та рідних.



"Дикий робот"

Анімаційний фільм, який розповідає про робота, що опиняється на безлюдному острові. Він змушений вчитися жити серед природи та мимоволі стає опікуном для одного з мешканців острова. Зворушлива картина про адаптацію, прийняття себе та турботу про інших.



"Ранковий підйом"

Легка комедійна драма для тих, хто хоче знову відчути мотивацію. Молода телеведуча на тлі особистих драм намагається врятувати ранковий проєкт й шукає найрізноманітніші підходити на шляху успіху.



"Шеф Адам Джонс"

Історія про шеф-кухаря, яки починає все спочатку. Адам намагається відновити своє ім'я після того, як зруйнував власну репутацію деструктивною поведінкою. Він відкриває новий ресторан та набирає команду.



"Білявка в законі"

Класика, яка нагадує, що в житті немає нічого неможливого. Головне - бажання підкорювати вершини. Ель Вудс вирішує вступити до юридичного коледжу після принизливого розставання з бойфрендом. Дівчина довела: якщо проявляти власну креативність, гарні результати не забаряться.