"Подарую дерев'яні квіти": Віктор Павлік висловився про річницю весілля з молодою дружиною

Журналісти запитали у нього, як він збирається вітати дружину з річницею весілля, яку сім'я буде відзначати у травні.

"А це яке весілля? Дерев'яне? Тоді подарую Катерині дерев'яні квіти", - з гумором відповів Павлік.

Потім він зізнався, що серйозно не сприймає річниці.

"А якщо серйозно, то я ще не готувався. Тим паче ці всі річниці я не дуже сприймаю якось. Срібне, золоте весілля - це вже інша справа", - наголосив Павлік.

Водночас він зазначив, що як подарунок буде подорож на море.

"А взагалі подарунком на нашу річницю весілля можна вважати подорож до Туреччини. У червні Катерина планує поїхати відпочити разом із нашим сином Михайликом і своєю мамою. Я теж, до речі, від них у цей час трохи відпочину", - розповів співак.

Також він чесно висловився про церковний шлюб і вінчання в церкві.

"Це питання ми ніколи з Катею не обговорювали. До речі, з жодною дружиною я ніколи не вінчався. Це більше як народна традиція, мені здається. Для мене віра в Бога і дотримання заповідей Господніх важливіші",- підсумував Віктор Павлік.



Віктор Павлік і Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Нагадаємо, Катерина Репяхова - четверта дружина співака, яка молодша за нього на 28 років. Дівчина з дитинства була фанаткою артиста, потім стала його концертною директоркою.

У 2020 році пара офіційно оформила свій шлюб. У 2021 році в них народився син Михайло.

Нещодавно вона зробила пластичну операцію з корекції форми підборіддя - ментопластику. У 2023 році Репяхова змінила форму носа за допомогою ринопластики. Тоді вона також зробила ліпофілінг підборіддя - його збільшили за допомогою жиру, взятого з живота дівчини.