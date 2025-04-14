"Подарю деревянные цветы": Виктор Павлик высказался о годовщине свадьбы с молодой женой

Журналисты спросили у него, как он собирается поздравлять супругу с годовщиной свадьбы, которую семья отметит в мае.

"А это какая свадьба? Деревянная? Тогда подарю Екатерине деревянные цветы", - с юмором ответил Павлик.

Затем он признался, что всерьез не воспринимает годовщины.

"А если серьезно, то я еще не готовился. Тем более, эти все годовщины я не сильно воспринимаю как-то. Серебряная, золотая свадьба - это уже другое дело", - подчеркнул Павлик.

В то же время он отметил, что в качестве подарка будет путешествие на море.

"А вообще подарком на нашу годовщину свадьбы можно считать и путешествие в Турцию. В июне Екатерина планирует поехать отдохнуть вместе с нашим сыном Михасиком и своей мамой. Я тоже, кстати, от них в это время немного отдохну", - рассказал певец.

Также он честно высказался о церковном браке и венчании в церкви.

"Этот вопрос мы никогда с Катей не обсуждали. Кстати, ни с одной женой я никогда не венчался. Это больше как народная традиция, мне кажется. Для меня вера в Бога и соблюдение заповедей Господних важнее",- подытожил Виктор Павлик.



Виктор Павлик и Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Напомним, Екатерина Репяхова - четвертая жена певца, которая младше его на 28 лет. Девушка с детства была фанаткой артиста, затем стала его концертным директором.

В 2020 году пара официально оформила свой брак. В 2021 году у них родился сын Михаил.

Недавно она сделала пластическую операцию по коррекции формы подбородка - ментопластику. В 2023 году Репяхова изменила форму носа с помощью ринопластики. Тогда она также сделала липофилинг подбородка - его увеличили с помощью жира, взятого с живота девушки.