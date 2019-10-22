Подарок от бывшего: в Николаеве мужчина разбрасывал черепа и один принес возлюбленной

Вчера, 21 октября, жители Николаева обнаружили череп, который был в урне для мусора возле транспортной остановки. Экспертиза показала, что это давние человеческие останки. Об этом сообщает полиция Николаевской области.

На этом история с черепами не закончилась. В полицию обратилась встревоженная женщина, которая возле дверей своей квартиры наткнулась на человеческий череп с запиской личного характера.

В Николаеве мужчина разбрасывал человеческие черепа (фото: mk.npu.gov.ua)

Прочитав записку, женщина поняла, что такой подарок ей оставил мужчина, с которым у нее ранее были отношения. Полиция задержала 27-летнего мужчину возле церкви, которая находится на улице Садовой. Он признался, что череп на остановке и у двери женщины - это его рук дело.

В Николаеве мужчина разбрасывал человеческие черепа (фото: mk.npu.gov.ua)

Задержанный показал правоохранителям место, где он взял черепа. Оказалось, что он достал их из старинного склепа на кладбище по ул. Степной. Кроме того, выяснилось, что он жил прямо в склепе.

В Николаеве мужчина разбрасывал человеческие черепа (фото: mk.npu.gov.ua)

Когда полиция прибыла на место расположения склепа, то мужчина разложил возле места захоронения еще шесть черепов.

В Николаеве мужчина разбрасывал человеческие черепа (видео: YouTube/Поліція Миколаївщини)

Мужчина будет наказан по ч. 1 ст. 297 УК "Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего". Ему грозит штраф или лишения свободы до трех лет.