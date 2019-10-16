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Под Одессой подростки жестоко убили бездомного: дети решили "пошутить"

STYLERЖизнь    16.10.2019 - 16:32
Под Одессой подростки жестоко убили бездомного: дети решили "пошутить"
Дети забрасывали мужчину камнями

Дети забили камнями до смерти бездомного мужчину (Коллаж РБК-Украина)

В городе Беляевка Одесской области подростки из неблагополучных семей жестоко убили бездомного мужчину. Смерть мужчины наступила от переломов черепа. В полиции установили личность убитого и позже выяснилось, что в его смерти виноваты два мальчика в возрасте 12 лет. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Бездомный мужчина искал продукты в мусорнике и в это время его увидели дети. Они начали обзывать его и кидать в него тяжелые камни и палки. После этого мужчина упал, а подростки скрылись с места происшествия.

Камеры наблюдения помогли восстановить хронологию событий этого дня и копы вышли на след убийц.

Под Одессой подростки жестоко убили бездомного: дети решили &quot;пошутить&quot;Мужчина умер от перелома черепа (пресс-служба полиции)

"Некоторое время дети преследовали потерпевшего, забрасывали его камнями и палками, а когда он, окровавленный, упал, ушли. В ходе санкционированного обыска по местам проживания несовершеннолетних полицейские изъяли одежду, в которой подозреваемые были в день убийства. На этих вещах — кровь", - рассказал начальник регионального главка Нацполиции Олег Бех.

В полиции сообщили, что, по словам детей, "они так решили пошутить".

Позже оказалось, что два мальчика из неблагополучных семей. Родители неоднократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.

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