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Во Львове умер военный, которого избили в ночном клубе

STYLERЖизнь    23.09.2019 - 17:55
Во Львове умер военный, которого избили в ночном клубе
Умер 20-летний курсант военного училища (Коллаж РБК-Украина)

Медики боролись за жизнь молодого курсанта почти полтора месяца

Во Львовском военном госпитале умер 20-летний студент военной академии Юрий Пьянило, которого более месяца назад избили в ночном клубе "Вилма" в Червонограде. Подробности сообщает издание "Голос Сокальщины".

Драка в ночном клубе города Червоноград Львовской области произошла в ночь с 11 на 12 августа. Юрий Пьянило получил сильные травмы и был госпитализирован.

Медики провели ему трепанацию черепа, а также у него диагностировали у него кровоизлияние в мозг и повреждения сосудов головного мозга. К сожалению, врачам не удалось спасти молодого курсанта, и почти через полтора месяца, в воскресенье, 22 сентября, около 11 часов утра, он скончался.

Под Львовом жестоко избили молодго курсанта (YouTube/Волинь UA)

Как сообщается, молодой человек, который нанес Юрию Пьянило удары по голове, пытался скрыться от правосудия и сбежать за границу, однако полиции удалось его задержать. Суд, который должен был назначить меру пресечения злоумышленнику, посчитал, что он не опасен для общества и отпустил.

Червоноградская местная прокуратура сообщила о подозрении 25-летнему жителю Волынской области в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение).

Кроме того, стало известно, что клуб, в котором произошла жуткая драка, работает до сих пор.

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