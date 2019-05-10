Почувствовала себя вещью: украинская певица рассказала о браке с миллиардером

Камалия хотела уйти от супруга-миллиардера Мохаммада Захура. Об этом украинская певица призналась в передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина".

По словам артистки, она познакомилась с будущим супругом на одном из корпоративных вечеров. Камалия признается, что Захур, который старше певицы на 23 года, очень боялся, что не удержит ее рядом. Поэтому бизнесмен начал задаривать ее ценными подарками.

Камалия с Захуром (фото: пресс-служба канала "Украина")

"Это было и было. Несколько раз. Однажды я расскажу, почему. Мне показалось, это еще в начале наших отношений, он меня покупает. Он просто оставил деньги и уехал. Говорю: что это за деньги? Ты что меня покупаешь? Я себя почувствовала вещью. И поэтому тогда вот я психанула, и ему долго-долго приходилось меня уговаривать, оправдываться и объяснять, что это все нормально, если мужчина женщину содержит, это нормально", - рассказала она.

При этом Камалия опровергла слухи о том, что она стала известной именно благодаря своему мужу. Но призналась, что с карьерой муж ей "где-то помогает, а где-то помешал".

"Моей большой ошибкой было признаться, нужно было скрывать, что я вообще замуж вышла и за кого вышла замуж. Как многие артисты скрывают", - сказала артистка.

Камалия рассказала про мужа

Ранее Камалия рассказала откровенно о своем детстве и призналась, что ее отец был садистом.

Напомним, украинская певица, проживающая в России, Алина Гросу впервые показала своего жениха.