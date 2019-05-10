Відчула себе річчю: українська співачка розповіла про шлюб з мільярдером

Камалія хотіла піти від чоловіка-мільярдера Мохаммада Захура. Про це українська співачка зізналася у передачі "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

За словами артистки, вона познайомилася з майбутнім чоловіком на одному з корпоративних вечорів. Камалія зізнається, що Захур, який старше співачки на 23 роки, дуже боявся, що не втримає її поряд. Тому бізнесмен почав задаровувати її цінними подарунками.

"Це було. Кілька разів. Одного разу я розповім, чому. Мені здалося, це ще на початку наших стосунків, він мене купує. Він просто залишив гроші і поїхав. Кажу: що це за гроші? Ти що мене купуєш? Я себе відчула річчю. І тому ось тоді я не витримала, і йому довго-довго доводилося мене вмовляти, виправдовуватися і пояснювати, що це все нормально, якщо чоловік жінку утримує, це нормально", - розповіла вона.

При цьому Камалія спростувала чутки про те, що вона стала відомою саме завдяки своєму чоловіку. Але зізналася, що з кар'єрою чоловік їй "десь допомагає, а десь завадив".

"Моєю великою помилкою було зізнатися, потрібно було приховувати, що я взагалі заміж вийшла і за кого вийшла заміж. Як багато артистів приховують", - сказала артистка.

Камалія розповіла про чоловіка

Раніше Камалія відверто розповіла про своє дитинство і зізналася, що її батько був садистом.

Нагадаємо, українська співачка, яка проживає в Росії, Аліна Гросу вперше показала свого нареченого.