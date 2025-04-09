Почуття до свекра: що робити, якщо це сталося з вами

Чому можуть виникати почуття до свекра?

Перше, що вам слід усвідомити - поява таких почуттів не свідчіть про "ненормальність". У психології є поняття "емоційної проекції" - це коли ми підсвідомо "прикріплюємо" образи з дитинства (наприклад, батьківської фігури) до людей, які схожі за рисами.

І якщо чоловік емоційно відсторонений, а свекор навпаки - харизматичний, уважний, турботливий, то ваш мозок спрацьовує і підкидає ідею, що з нього вийшов би класний партнер.

"Такі почуття - не любов, а спроба компенсувати нестачу. Турбота, безпека, мудрість - усе це можна сплутати з романтичним потягом. Найважливіше - не діяти імпульсивно. За такими емоціями часто ховається глибока самотність у стосунках з чоловіком", - пояснює Віталій Курсік.

Бувають й інші ситуації - свекор вам нагадує батька. Жорсткого, холодного, який ображав та знущався. І це може викликати зовсім інші почуття - відразу, роздратування і навіть страх.

За такими емоціями часто ховаються неопрацьовані емоції з батьком.

Що робити з почуттями до свекра

Ситуація, про яку не заведено говорити вголос - коли ваш свекор викликає у вас емоції, що виходять за межі стандартного родинного тепла.

"Це можуть бути як неприязнь і роздратування, так і несподівано теплі, а іноді навіть заборонені почуття", - підкреслює експерт.

Що з цим робити і як правильно діяти, щоб не ускладнити життя собі та іншим?

Якщо це негативні почуття: роздратування, неприязнь, відраза

"Деякі люди просто несумісні. Ви можете бути ввічливою, намагатися знайти спільну мову, але свекор дратує вас своєю поведінкою, жартами чи ставленням", - підкреслює фахівець.

Що робити?

Зрозуміти, що саме вас тригерить. Це особисті кордони чи він справді поводиться токсично?

Обговорити ситуацію з партнером. Без емоцій, але чесно пояснити, що вас зачіпає.

Встановити чіткі межі. Не дозволяти собі бути жертвою обставин, але й не провокувати конфлікти.

Мінімізувати контакти. Якщо немає приводу для спілкування, не шукайте його.

Якщо це несподівана симпатія або заборонений потяг

"Таке трапляється не дуже часто, але абсолютно можливо. Часом харизматичний, впевнений у собі чоловік старшого віку може викликати симпатію, особливо якщо у вас із ним легке спілкування", - додає експерт.

Що робити?

Не плутати реальність із фантазіями. Часто потяг - це лише реакція на увагу або авторитетну фігуру.

Не шукати близького контакту. Дистанція - ваш найкращий друг у цій ситуації.

Згадати про наслідки. Ви готові поставити під удар свої стосунки заради миттєвого імпульсу?

Зміцнити стосунки з чоловіком. Часто допомагає відверта розмова, увага, спільний час.

"І головне - які б почуття у вас не виникали, важливо розібратися в їхніх причинах. Адже те, що відбувається у вашій голові, набагато важливіше за саму ситуацію", - резюмує Віталій Курсік.