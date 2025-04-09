Чувства к свекру: что делать, если это произошло с вами

Почему могут возникать чувства к свекру?

Первое, что вам следует уяснить - появление таких чувств не свидетельствует о "ненормальности". В психологии есть понятие "эмоциональной проекции" - это когда мы подсознательно "прикрепляем" образы из детства (например, родительской фигуры) к людям, которые похожи по чертам.

И если муж эмоционально отстраненный, а свекор наоборот - харизматичный, внимательный, заботливый, то ваш мозг срабатывает и подбрасывает идею, что из него получился бы классный партнер.

"Такие чувства - не любовь, а попытка компенсировать недостаток. Забота, безопасность, мудрость - всё это можно спутать с романтическим влечением. Самое важное - не действовать импульсивно. За такими эмоциями часто скрывается глубокое одиночество в отношениях с мужем", - объясняет Виталий Курсик.

Бывают и другие ситуации - свекор вам напоминает отца. Жесткого, холодного, который оскорблял и издевался. И это может вызвать совсем другие чувства - отвращение, раздражение и даже страх.

За такими эмоциями часто скрываются неотработанные эмоции с отцом.

Что делать с чувствами к свекру

Ситуация, о которой не принято говорить вслух - когда ваш свекор вызывает у вас эмоции, выходящие за пределы стандартного семейного тепла.

"Это могут быть как неприязнь и раздражение, так и неожиданно теплые, а иногда даже запретные чувства", - подчеркивает эксперт.

Что с этим делать и как правильно действовать, чтобы не усложнить жизнь себе и другим?

Если это негативные чувства: раздражение, неприязнь, отвращение

"Некоторые люди просто несовместимы. Вы можете быть вежливой, пытаться найти общий язык, но свекор раздражает вас своим поведением, шутками или отношением", - подчеркивает специалист.

Что делать?

Понять, что именно вас тригерит. Это личные границы или он действительно ведет себя токсично?

Обсудить ситуацию с партнером. Без эмоций, но честно объяснить, что вас задевает.

Установить четкие границы. Не позволять себе быть жертвой обстоятельств, но и не провоцировать конфликты.

Минимизировать контакты. Если нет повода для общения, не ищите его.

Если это неожиданная симпатия или запретное влечение

"Такое случается не очень часто, но абсолютно возможно. Порой харизматичный, уверенный в себе мужчина старшего возраста может вызвать симпатию, особенно если у вас с ним лёгкое общение", - добавляет эксперт.

Что делать?

Не путать реальность с фантазиями. Часто влечение - это лишь реакция на внимание или авторитетную фигуру.

Не искать близкого контакта. Дистанция - ваш лучший друг в этой ситуации.

Вспомнить о последствиях. Вы готовы поставить под удар свои отношения ради сиюминутного импульса?

Укрепить отношения с мужем. Часто помогает откровенный разговор, внимание, совместное времяпрепровождение.

"И главное - какие бы чувства у вас не возникали, важно разобраться в их причинах. Ведь то, что происходит в вашей голове, гораздо важнее самой ситуации", - резюмирует Виталий Курсик.