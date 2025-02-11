Почнуть нову главу життя. 4 знаки Зодіаку, які розірвуть стосунки з коханими перед 14 лютого

Овен

Овни діють імпульсивно і не бояться робити рішучі кроки, навіть якщо це означає кінець стосунків. Якщо вони відчують, що стосунки більше не приносять їм задоволення або не розвиваються, вони не будуть відкладати розрив. Овен може вирішити розлучитися перед Днем святого Валентина, щоб не витрачати час на стосунки, які вже не мають сенсу для нього. Для Овна важливо бути з людиною, яка надихає на розвиток і зростання.

Близнюки

Близнюки часто уникають складних розмов, особливо якщо йдеться про розрив. Вони можуть відкладати розв'язання проблеми і шукати відволікання, щоб не стикатися з неприємною реальністю. Однак перед Днем святого Валентина вони все-таки можуть ухвалити рішення розірвати стосунки, бо більше не бачать у них перспектив. Для Близнюків важливо бути в русі, а якщо стосунки стали занадто нудними, вони не чекатимуть, щоб зробити крок у бік змін.

Рак

Раки дуже емоційні та чутливі. Вони можуть довго терпіти напружені стосунки, але коли приходить момент усвідомлення, що їхній партнер не відповідає очікуванням, вони вирішують розірвати зв'язок. Рак може відкладати розрив до останнього, уникаючи серйозної розмови, але якщо він уже відчуває, що стосунки не приносять радості, він не чекатиме Дня святого Валентина, щоб піти. Рак цінує душевний комфорт і не хоче перебувати у стосунках, які його не влаштовують.

Скорпіон

Скорпіони не полюбляють відкрито висловлювати свої емоції, але коли вони вирішують, що стосунки вичерпали себе, вони можуть жорстко розірвати зв'язок. Хоча вони можуть довго переживати й аналізувати всі "за" і "проти", коли вони ухвалять рішення, вони діють рішуче і не озираються назад. Перед Днем святого Валентина Скорпіон може бути готовий до розриву, особливо якщо відчує, що його почуття не поділяють. Він не схильний залишатися у стосунках, які не відповідають його високим стандартам і очікуванням.