Начнут новую главу жизни. 4 знака Зодиака, которые разорвут отношения с любимыми перед 14 февраля

Овен

Овны действуют импульсивно и не боятся принимать решительные шаги, даже если это означает конец отношений. Если они почувствуют, что отношения больше не приносят им удовлетворения или не развиваются, они не будут откладывать разрыв. Овен может решить расстаться перед Днем святого Валентина, чтобы не тратить время на отношения, которые уже не имеют смысла для него. Для Овна важно быть с человеком, который вдохновляет на развитие и рост.

Близнецы

Близнецы часто избегают сложных разговоров, особенно если речь идет о разрыве. Они могут откладывать решение проблемы и искать отвлечения, чтобы не сталкиваться с неприятной реальностью. Однако перед Днем святого Валентина они все-таки могут принять решение разорвать отношения, потому что больше не видят в них перспектив. Для Близнецов важно быть в движении, а если отношения стали слишком скучными, они не будут ждать, чтобы сделать шаг в сторону перемен.

Рак

Раки очень эмоциональны и чувствительны. Они могут долго терпеть напряженные отношения, но когда приходит момент осознания, что их партнер не соответствует ожиданиям, они решают разорвать связь. Рак может откладывать разрыв до последнего, избегая серьезного разговора, но если он уже чувствует, что отношения не приносят радости, он не будет ждать Дня святого Валентина, чтобы уйти. Рак ценит душевный комфорт и не хочет находиться в отношениях, которые его не устраивают.

Скорпион

Скорпионы не любят открыто выражать свои эмоции, но когда они решают, что отношения исчерпали себя, они могут жестко разорвать связь. Хотя они могут долго переживать и анализировать все "за" и "против", когда они примут решение, они действуют решительно и не оглядываются назад. Перед Днем святого Валентина Скорпион может быть готов к разрыву, особенно если почувствует, что его чувства не разделяются. Он не склонен оставаться в отношениях, которые не соответствуют его высоким стандартам и ожиданиям.