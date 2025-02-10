Таро-гороскоп на тиждень. Хто зіткнеться зі своїми страхами та зрадою, а в кого почнеться "біла смуга"

Новий тиждень, який розпочався 10 лютого і завершиться 16 лютого, обіцяє безліч відкриттів і змін. Тельцям необхідно повірити в себе і не опускати руки, Раки можуть пережити потрясіння, а Дівам доведеться подолати свої страхи.

Що обіцяє Таро-гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Metro .

Овен

Карта Таро, яка випала вам, символізує спілкування і ваше місце, де є доступ до всіх можливостей і ресурсів. Насолоджуйтеся цим статусом (хоч це і вимагає багато енергії), діліться новинами, запрошеннями, доброзичливістю і прихильністю, які до вас приходять. Ви - чудовий оратор, яскрава особистість і незабутній друг, колега і партнер.

Телець

Цього тижня Тельцям не варто здаватися і опускати руки. Навіть коли втомилися або засмучені, продовжуйте працювати на повну потужність, і саме за цю якість вас цінують і довіряють. Люди стежать за вашим рівнем відданості, щоб зрозуміти, "чи варте воно того". Ви - чудовий працівник і людина, яка досягає успіху.

Близнюки

Цього тижня на Близнюків чекає напружена енергетика, але за нею завжди стоїть вагома причина. Саме вам необхідно привернути увагу людей і змусити їх ухвалювати рішення, вести зміни. Без "шуму" нічого б не змінилося. Ви не з тих, хто мовчить, коли потрібно висловитися, і не залишає нічого без руху, коли можна діяти.

Рак

З 10 по 16 лютого вам доведеться пережити потрясіння у стосунках, зраду, біль і страх. Ви можете виплеснути ці емоції, але тільки у відповідь на сильний тиск, і, можливо, хтось дійсно заслуговує на це. Однак у вас є і здатність зцілювати, і люди часто звертаються до вас за порадою та підтримкою. Допоможіть тим, кого ви любите, подолати біль.

Лев

Цього тижня ви зіткнетеся з людьми, які нехтують благополуччям інших, наживаються на слабких, діють підло і жорстоко. Ви вмієте розпізнавати їх і, що ще важливіше, допомагати іншим виявляти і зупиняти таких людей. Ви - природжений захисник і воїн. Поділіться своєю силою і сміливістю з тими, хто потребує вашої підтримки.

Діва

Дівам цього тижня необхідно визнати, озвучити та подолати найглибші та найпохмуріші страхи. Люди бачать у вас спокій і співчуття, місце, де можна відкритися і поділитися прикрощами. Ви завжди готові підтримати та допомогти у розв'язанні проблем. Допоможіть комусь впоратися з тим, що на нього тисне.

Терези

Терези цього тижня вражатимуть своїми вміннями адаптуватися до будь-якої ситуації. Представники цього зодіакального сузір'я зможуть за допомогою своєї чарівності перевернути гори. Ви приховуєте свою справжню сутність набагато глибше, а те, що бачать інші, - дуже мінливе. Ви - парламентер, продавець, впливова людина і майстер переконання. Ідіть і змініть чиюсь думку на краще.

Скорпіон

Карта Таро, яка випала Скорпіонам цього тижня, - це еволюція і прогрес, стійке зростання, яке відбувається повільно, але впевнено. Ви не дієте стрімко або радикально, а рухаєтеся з упевненістю, завжди попереду і слідуючи власним планом. Ви - сила, з якою необхідно рахуватися. Уперед і перетворюйте свої амбіції на реальність.

Стрілець

Цього тижня на вас чекає завоювання нових горизонтів, особистісне зростання, виклики та наполегливість. Стрільці - сміливі дослідники, які завжди виходять за межі зони комфорту, прагнуть нових можливостей і просторів. Це викликає захоплення. Ви - сміливий, допитливий, інтуїтивний і вільний дух, який прагне пізнавати, робити та випробовувати більше, ніж будь-коли.

Козоріг

Цього тижня вам знадобиться вміння ухвалювати своєчасні, обґрунтовані й сміливі рішення, знаходити правильний баланс між ризиком і винагородою, вибирати незвідані шляхи до нових можливостей і багатств. Ви майстерно оцінюєте ситуації та обираєте найкращі варіанти. Балансувати вибори та мінімізувати ризики - це ваша стихія. Зробіть ще кілька вдалих кроків.

Водолій

Карта, яка випала Водоліям, символізує внутрішню мудрість, інтуїтивні осяяння та силу довіряти власним порадам і рекомендаціям. Вона завжди впевнена в собі та гармонійна, відчуваючи комфорт у своїй власній сутності. Ви - унікальна особистість, яка йде своїм шляхом із рішучістю та креативністю.

Риби

Цього тижня представники цього зодіакального сузір'я стануть духовними авторитетами. Ви випромінюєте перевірену мудрість, на яку всі спираються, будуючи свої життєві шляхи. Ви - опора для інших. Ідіть і створіть атмосферу безпеки для всіх навколо.