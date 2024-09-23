Почистіть її негайно. Ось чому не можна залишати волосся на росчісці та як часто треба її мити

Чому потрібно чистити щітку для волосся?

Заради наших пишних пасм знання того, як чистити щітку для волосся, є важливою частиною нашого щоденного догляду за волоссям.

Сертифікований трихолог Анабель Кінгслі пояснила, що щітки для волосся покриваються продуктами, бактеріями, забрудненням навколишнього середовища, потом, жиром і мертвими клітинами шкіри, які знаходяться на волоссі та шкірі голови.

Розчісування волосся має не тільки позбавити його сплутаності, але й розподілити шкірне сало, що забезпечує підтримку pH-балансу шкіри голови. Однак, якщо ваша щітка брудна, ви повністю порушите баланс pH. Тож, щоб уникнути запалення, подразнення та лупи, експерт розповіла, що саме потрібно робити.

Як часто потрібно чистити щітку?

Кінгслі рекомендує чистити щітку кожні два-чотири тижні.

"Ви регулярно чистите пензлики для макіяжу, щоб видалити бруд, і ви також повинні робити це з гребінцем", - розповіла вона.

Якщо ви використовуєте брудну щітку для розчісування або укладання волосся, ви перенесете бруд тощо назад на пасма та шкіру голови. Якщо ви часто використовуєте гарячі засоби для волосся, знаменитий стиліст Майкл Дуглас рекомендує мити щітку кожні 20 висихань феном.

Як чистити щітку для волосся?

Якщо ви починаєте хвилюватися, що роками ненавмисно псуєте своє волосся, ось покрокова інструкція Кінгслі про те, як чистити щітку.

Використовуйте гребінець із широкими зубцями та/або пальці, щоб видалити пасма волосся зі щітки. Потім мішайте звичайний шампунь з теплою водою або 2 столові ложки харчової соди з 2 склянками теплої води в ємності або раковині. Занурте розчіску і залиште її на 10-15 хвилин. Якщо ваша щітка дерев’яна, вам слід швидко занурити зубці в мильний розчин і вийняти її - не замочувати.

За допомогою зубної щітки обережно протріть між зубцями, згодом добре вимийте та струсіть зайву воду.

Залиште її висохнути на повітрі (не сушіть феном) до повного висихання на рушнику для рук або на полиці для посуду.

Висушування феном може деформувати зубці та пошкодити форму. Висихання на повітрі може тривати від 12 до 24 годин.

Якщо ви використовуєте круглу щітку, Дуглас рекомендує використовувати окремий тонкий гребінець. Прочешіть щетину по довжині, а не по ширині, і витягніть пасма одним довгим рухом. Це підбере та видалить будь-які пасма волосся, які щільно намотані навколо дула щітки.