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Как почистить картофель в мундире за две секунды: гениальный способ

Фото: как быстро почитисты картофель в мундире (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Почистить картофель в мундире для салата или для гарнира под сельдь иногда еще та задача. Однако выход есть.

Как это правильно сделать - читайте ниже в материале Styler.

Чтобы почистить клубни быстро после их готовности, надо сделать неглубокий круговой надрез посередине каждого корнеплода.

Далее залейте картофель сразу кипятком и варите до готовности как обычно.

По истечении времени кипяток надо слить и залить картофель на несколько минут холодной водой.

Далее останется только снять кожуру с обеих сторон.

Смотрите на видео ниже, как это сделать:

Ранее мы писали, как правильно готовить пельмени, чтобы они были по-настоящему вкусными.

Также сообщалось, как на самом деле надо мыть фрукты и овощи.

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