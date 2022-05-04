Як почистити картоплю в мундирі за дві секунди: геніальний спосіб

Почистити картоплю в мундирі для салату або для гарніру під оселедець іноді ще та задача. Проте вихід є.
Як це правильно зробити - читайте нижче в матеріалі Styler.
Щоб почистити бульби швидко після їхньої готовності, треба зробити неглибокий круговий надріз посередині кожного коренеплоду.
Далі залийте картоплю одразу окропом і варіть до готовності як завжди.
Після закінчення часу окріп треба злити й залити картоплю на кілька хвилин холодною водою.
Далі залишиться тільки зняти шкірку з обох сторін.
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