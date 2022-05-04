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Як почистити картоплю в мундирі за дві секунди: геніальний спосіб

Фото: Як швидко почитисти картоплю в мундирі (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Почистити картоплю в мундирі для салату або для гарніру під оселедець іноді ще та задача. Проте вихід є.

Як це правильно зробити - читайте нижче в матеріалі Styler.

Щоб почистити бульби швидко після їхньої готовності, треба зробити неглибокий круговий надріз посередині кожного коренеплоду.

Далі залийте картоплю одразу окропом і варіть до готовності як завжди.

Після закінчення часу окріп треба злити й залити картоплю на кілька хвилин холодною водою.

Далі залишиться тільки зняти шкірку з обох сторін.

Дивіться на відео нижче, як це зробити:

Раніше ми писали, як правильно готувати пельмені, щоб вони були по-справжньому смачними.

Також повідомлялося, як насправді треба мити фрукти й овочі.

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