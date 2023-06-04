Начинается НМТ: эти правила должны знать все участники

Основная сессия Национального мультипредметного теста (НМТ) начинается в понедельник, 5 июня. Она завершится только 23 июня и за эти недели большинство учащихся успеют сдать тесты. Есть определенные правила для участников, которые помогут не растеряться и сделать все правильно.

Допуск к экзаменационному тесту

Участники должны самостоятельно добраться до места прохождения НМТ и предъявить паспортный документ и сертификат. Сертификат следует распечатать с информационной страницы перед тестированием самостоятельно.

Также нужно приглашение. Он может быть в онлайн-формате. Можно скачать его на телефон и показать на входе в ТЭЦ.

С собой можно взять в аудиторию прозрачную бутылку и ручку любого цвета для работы с черновиком.

Вход в аудиторию

На входе во всех экзаменационных центрах участников будет встречать украиноязычный специалист, который проверит документы и сообщит номер аудитории, где проходит тестирование.

Списки с фамилиями и распределением по аудиториям должны быть вывешены на входе в центр. Участник НМТ должен по указателям пройти к указанной аудитории. Там ему покажут место за компьютером.

Инструктаж

Инструктор перед началом НМТ проведет 5-7 минутный инструктаж и расскажет участникам, как будет проходить тестирование и на что нужно обратить внимание.

Он напомнит, какими средствами связи пользоваться нельзя – все эти вещи участник должен оставить в специальном месте для личных вещей.

На компьютере нельзя открывать другие окна браузера, кроме того, где проходит тестирование.

В случае нарушения любых требований, тестирование может быть прекращено и участник не получит результат НМТ.

Начало работы

После инструктажа, каждый участник получит логин и пароль для входа в систему. Зайдя в систему, участник увидит сначала правила прохождения теста, а после – задание.

Отсчет времени

Отсчет времени начинается с того момента, когда участник зашел в систему и ознакомился с правилами прохождения теста. Отсчет времени будет находиться перед глазами тестируемого окна.

Воздушная тревога

Если будет объявлена воздушная тревога и она будет непродолжительной – отсчет времени будет приостановлен на время вынужденного перерыва. Время на прохождение теста не будет уменьшено. После завершения тревоги тестирование будет продолжено.

Работа с блоками

При работе с тестами каждого предметного блока участник должен обозначить ответ и сохранить его - если он уверен, что ответ правильный. Если нет – он может в черновике записать номер блока и вопроса и позже вернуться к заданию.

Участники имеют право выполнять задачи предметных блоков в любом порядке, пропускать и возвращаться к их выполнению.

Черновики

Использовать черновики участники имеют право. Для этого у них на рабочем столе будет чистый лист бумаги, на котором можно делать отметки, заметки или обсчеты. Черновик можно забрать с собой после прохождения теста.

Дополнительные материалы

В тестовой системе будут доступны справочные материалы по математике, химии и физике. Участники тестирования могут во время теста использовать некоторые формулы и таблицы, разрешенные процедурой. Ознакомиться с ними можно заранее.

Завершение тестирования

После окончания всех заданий, участник должен нажать "Завершить тестирование". Если участник не сохранил правильный ответ или пропустил задание, система об этом сообщит - какая задача и в каком блоке.

Участник имеет право вернуться к этой задаче и выбрать ответ, а затем его сохранить. После выполнения задания нужно снова нажать "Завершить тестирование".

Если все ответы сохранены, система повторно спросит участника, действительно ли готов завершить тестирование. Нужно нажать "Да".

Получение результатов

После подтверждения намерения завершить тестирование участник получит на экране результат из каждого предметного блока. Результат будет показан в виде тестовых баллов, набранных участником НМТ по каждому предмету.

Результаты для поступления в вузы по шкале 100-200 баллов каждый участник основной сессии получит до 28 июня в своем электронном кабинете.

Выход из аудитории

После завершения тестирования и просмотра баллов участник должен подойти к инструктору и сообщить о завершении тестирования. Затем он должен поставить подпись в соответствующем протоколе и только после этого собрать вещи и покинуть аудиторию.

Что еще должны знать участники НМТ

Всех участников во время проведения теста могут проверять на запрещенные технические средства. Наушники, флешки, телефоны или другие средства – это повод запрета для завершения тестирования и аннулирования всех результатов. Потому не стоит рисковать.

Такое же наказание могут получить участники, которые попытаются списывать другими способами.