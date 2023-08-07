Почерк може багато що розповісти про характер людини: як розшифрувати

Нахил почерку

Нахил вправо

Якщо в почерку людини нахил букв вправо, скоріш за все, вона не вміє контролювати свої почуття. Це значить, що така особистість запальна та образлива. Дуже часто такий почерк належить, лідерам, керівникам, бізнесменам тощо.

Без нахилу

Букви стоять вертикально без нахилів в сторону - означає, що такі люди дуже стримані, спокійні та відповідальні. Вони знаходяться в гармонії з собою та не мають внутрішніх конфліктів.

Нахил вліво

На думку графологів, люди з таким почерком зазвичай вперті та норовливі. Їм не важлива нічия думка, вони самодостатні та незалежні. Такий нахил також може виникнути через бажання змінити свій звичний почерк або змінитися самому.

Нахили в різні сторони

Коли людина пише так, це говорить про її нестійку психіку. Такі люди можуть бути запальними та сентиментальними, рішучими й боязкими одночасно. У них дуже швидко змінюється настрій та цілі в житті.

Розмір букв

Якщо почерк в людини зовсім дрібний - це говорить про її уважність до деталей, розважливість та спокійний характер. Великі букви означають довірливість, наївність та бажання завжди бути в центрі уваги.

Округлість букв

Незграбні та гострі літери видають людину самозакохану та егоїстичну. Така особистість завжди буде прагнути до незалежності та ніколи не слухати чиїсь поради.

Округлі букви, навпаки означають, що особистість чуйна, дружелюбна та завжди готова комусь допомогти. Вони вміють знаходити компроміси та частіше за інших стають вірними друзями.

Натиск на ручку

Людина яка натискає ручку занадто сильно - є енергійною та впевненою в собі особистістю. Вона комунікабельна, незалежна і завжди має свою точку зору.

Легкий натиск ручки - ознака романтичної та творчої натури. Такі люди роблять все не поспішаючи та акуратно. Вони часто мають слабку силу волі та характер.