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Почему женщины живут дольше мужчин: выяснилась неожиданная правда

STYLERНовости науки    09.03.2020 - 22:12
Почему женщины живут дольше мужчин: выяснилась неожиданная правда
Ученые выяснили, почему женщины живут дольше мужчин (коллаж: РБК-Украина)

Ученые выяснили правду о том, почему мужчины зачастую умирают раньше, чем женщины

Ученые выяснили, почему женщины живут дольше, чем мужчины. Как оказалось образ жизни, как считалось раньше, не является решающим фактором. Исследователи из Австралии провели глобальное изучение 229 биологических видов - от рыб до млекопитающих, и пришли к неожиданному выводу.

Во время исследования половых хромосом, оказалось, что особи с парой одинаковых хромосом (как у женщин) живут в среднем на 17,6% дольше, чем особи с комбинацией нечетных хромосом или те, у которых только одна хромосома.

Ученые пришли к выводу, что у женщин в копию Х-хромосомы встроена своего рода защитная функция. Дело в том, что вредные мутации одной из X-хромосом не затрагивают все клетки, поскольку в соматических клетках одна из двух копий X-хромосом неактивирована.

Также выяснилось, что эстрогены - женские половые гормоны - защищают концевые участки хромосом (теломеры) от повреждений. Это спасает организм от раннего старения.

Тем не менее, ученые не отрицают, что одним из факторов, влияющих на статистику, является поведение мужчин. Они больше склонны рисковать и ввязываться в конфликты и драки.

Напомним, недавно ученые назвали самый опасный алкоголь. Причем этот напиток содержит незначительное количество спирта.

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