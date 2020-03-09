Чому жінки живуть довше чоловіків: з'ясувалася несподівана правда

Вчені з'ясували, чому жінки живуть довше чоловіків (колаж: РБК-Україна)

Вчені з'ясували правду про те, чому чоловіки часто вмирають раніше, ніж жінки

Вчені з'ясували, чому жінки живуть довше, ніж чоловіки. Як виявилося спосіб життя, як вважалося раніше, не є вирішальним фактором. Дослідники з Австралії провели глобальне вивчення 229 біологічних видів - від риб до ссавців, і прийшли до несподіваного висновку.

Під час дослідження статевих хромосом, виявилося, що особини з парою однакових хромосом (як у жінок) живуть в середньому на 17,6% довше, ніж особини з комбінацією непарних хромосом або ті, у яких тільки одна хромосома.

Вчені прийшли до висновку, що у жінок в копію Х-хромосоми вбудована свого роду захисна функція. Річ у тому, що шкідливі мутації однієї з X-хромосом не зачіпають всі клітини, оскільки в соматичних клітинах одна з двох копій X-хромосом неактивована.

Також з'ясувалося, що естрогени - жіночі статеві гормони захищають кінцеві ділянки хромосом (теломери) від пошкоджень. Це рятує організм від раннього старіння.

Однак, вчені не заперечують, що одним з факторів, що впливають на статистику, є поведінка чоловіків. Вони більше схильні ризикувати і вплутуватися в конфлікти і бійки.