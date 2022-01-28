Почему женщины выбирают женатых, нарциссов и эгоистов: простое объяснение психолога

Нарцисс

Отличительные черты этого типа – самовлюбленный, всегда в центре внимания, говорит громче всех, всех старается очаровать и хочет повышенного внимания к собственной персоне.

Но стоит вам перейти на его сторону и придется постоянно хвалить, восхищаться и выслушивать тонны критики.

О чем это говорит: Возможно, вы тоже являетесь нарциссом. А их часто тянет друг к другу. Ваши отношения быстро превращаются в соперничество: кто из вас лучше, успешнее, красивее и кто получит больше внимания.

Эмоционально недоступный

Такие парни не готовы к серьезным отношениям, не показывают свои чувства и порой не задумываются ни о создании семьи, ни о серьезности ваших отношений.

Хуже того – вы постоянно находитесь в неведении о его чувствах, эмоциях и мыслях и даже часто не знаете, есть ли у вас отношения с ним вообще.

О чем это говорит: Вы считаете, что не заслуживаете лучшего и очень неуверенные в себе. Женщины порой так боятся остаться в одиночестве, что не могут сказать: "Я заслуживаю встречаться с мужчиной, который будет мною восхищаться". А затем уйти.

Парень, который ждет от женщины помощи в исправлении

В начале отношений вы понимаете, что он недостаточно хорош для вас. Но при расставании он будет идеальным мужчиной.

Когда вы начинаете с ним встречаться, у вас создается впечатление, что вы основали благотворительный фонд – и вкладываете, вкладываете, вкладываете…

О чем это говорит: У вас есть острая потребность что-нибудь чинить. Вам нужно быть супергероем, спасителем, доказывать всем, что вы хороший человек. Возможно виной тому – ваши прошлые отношения и сейчас вы пытаетесь искупить какую-то вину.

Чужой мужчина

У него уже есть девушка, невеста или жена. Удержать его вы не сможете, так как он уже занят. И вам приходится довольствоваться второй ролью.

И, если он и бросит все ради вас, то скорее всего вы сами закончите отношения, так как перестанете быть его секретом. Или же окажетесь на месте его бывшей жены.

О чем это говорит: Вы просто не уважаете себя. Если у вас хватило наглости вступить в отношения с чужим партнером, то вы не уважаете и других женщин.

Втайне вы надеетесь, что он бросит жену или невесту. Но по факту – вы не верите, что заслуживаете отношений с мужчиной, который будет только вашим.