Чому жінки вибирають одружених, нарцисів і егоїстів: просте пояснення психолога

Нарцис

Відмінні риси цього типу - самозакоханий, завжди в центрі уваги, говорить голосніше всіх, всіх намагається зачарувати та хоче підвищеної уваги до власної персони.

Але варто вам перейти на його сторону і доведеться постійно хвалити, захоплюватися і вислуховувати тонни критики.

Про що це говорить: Можливо, ви теж є нарцисом. А їх часто тягне один до одного. Ваші відносини швидко перетворюються в суперництво: хто з вас краще, успішніше, красивіше і хто отримає більше уваги.

Емоційно недоступний

Такі хлопці не готові до серйозних стосунків, не показують свої почуття і часом не замислюються ні про створення сім'ї, ні про серйозність ваших відносин.

Гірше того - ви постійно перебуваєте в невіданні про його почуття, емоції та думки та навіть часто не знаєте, чи є у вас відносини з ним взагалі.

Про що це говорить: Ви вважаєте, що не заслуговуєте кращого і дуже невпевнені в собі. Жінки часом так бояться залишитися на самоті, що не можуть сказати: "Я заслуговую зустрічатися з чоловіком, який буде мною захоплюватися". А потім піти.

Хлопець, який чекає від жінки допомоги у виправленні

На початку відносин ви розумієте, що він недостатньо хороший для вас. Але при розставанні він буде ідеальним чоловіком.

Коли ви починаєте з ним зустрічатися, у вас створюється враження, що ви заснували благодійний фонд - і вкладаєте, вкладаєте, вкладаєте…

Про що це говорить: У вас є гостра потреба що-небудь лагодити. Вам потрібно бути супергероєм, рятівником, доводити всім, що ви хороша людина. Можливо виною тому - ваші минулі відносини й зараз ви намагаєтеся спокутувати якусь провину.

Чужий чоловік

У нього вже є дівчина, наречена або дружина. Утримати його ви не зможете, оскільки він вже зайнятий. І вам доводиться задовольнятися другою роллю.

І, якщо він і кине все заради вас, то швидше за все ви самі закінчите відносини, оскільки перестанете бути його секретом. Або ж опинитеся на місці його колишньої дружини.

Про що це говорить: Ви просто не поважаєте себе. Якщо у вас вистачило нахабства вступити у відносини з чужим партнером, то ви не поважаєте й інших жінок.

Потай ви сподіваєтеся, що він кине дружину або наречену. Але по факту - ви не вірите, що заслуговуєте відносин з чоловіком, який буде тільки вашим.