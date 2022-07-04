Почему женщины на самом деле имеют проблемы с оргазмом и как это исправить

По данным Le Figaro, сексологи говорят, что наша культура навязала нам стереотип, что оргазм должен непременно достигаться во время проникновения. Но это далеко не так - способов достичь удовольствия больше. Кроме того существует много психологических причин, ведь женский оргазм "идет от головы".

Почему так происходит?

Женщина не может расслабиться.

Отсутствие Такие причины могут помешать расслабиться и довериться партнеру.

Другие причины -

Как решить проблему

В первую очередь, об этом надо говорить - женский оргазм важен для гармоничных отношений вне спальни. Но сексуальное напряжение не должно начинаться и заканчиваться в постели.

Бельгийская психотерапевт сказала: "Прелюдия начинается в момент, когда вы получили последний оргазм". Доверяйте своему партнеру, общайтесь с ним на языке прикосновений, говорите возбуждающие слова, флиртуйте, даже если вы десятки лет вместе.

Когда вы будете возбуждены еще до того, как лечь в постель, оргазм будет вопросом нескольких минут. И не забывайте, что кроме проникновения есть много интересных способов получить удовольствие!