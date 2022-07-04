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Чому жінки насправді мають проблеми з оргазмом і як це виправити

Фото: Чому жінки не відчувають оргазм (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Шлях до жіночого оргазму дуже звивистий, і не всім під силу. Перш ніж думати, що з вами щось не так, подумайте, а чи правильно ви все робите, аби досягти розрядки під час статевого акту.

Чому жіночий оргазм складніший, за чоловічий і як знайти рішення - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

За даними Le Figaro, сексологи кажуть, що наша культура нав'язала нам стереотип, що оргазм має неодмінно досягатися під час проникнення. Але це далеко не так - способів досягти задоволення більше. Крім того існує багато психологічних причин, адже жіночий оргазм "йде від голови".

Чому так відбувається?

Жінка не може розслабитися.

Відсутність Такі причини можуть завадити розслабитися і довіритися партнерові.

Інші причини -

Як вирішити проблему

В першу чергу, про це треба говорити - жіночий оргазм важливий для гармонійних стосунків поза спальнею. Але сексуальна напруга не має починатися і закінчуватися в ліжку.

Бельгійська психотерапевтка сказала: "Прелюдія починається в момент, коли ви отримали останній оргазм". Довіряйте своєму партнерові, спілкуйтеся з ним мовою дотиків, говоріть збудливі слова, фліртуйте - навіть, якщо ви десятки років разом.

Коли ви будете збуджені ще до того, як лягти в ліжко, оргазм буде питанням кількох хвилин. І не забувайте, що окрім проникнення є багато цікавих способів отримати задоволення!

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