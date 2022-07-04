Чому жінки насправді мають проблеми з оргазмом і як це виправити

За даними Le Figaro, сексологи кажуть, що наша культура нав'язала нам стереотип, що оргазм має неодмінно досягатися під час проникнення. Але це далеко не так - способів досягти задоволення більше. Крім того існує багато психологічних причин, адже жіночий оргазм "йде від голови".

Чому так відбувається?

Жінка не може розслабитися.

Відсутність Такі причини можуть завадити розслабитися і довіритися партнерові.

Інші причини -

Як вирішити проблему

В першу чергу, про це треба говорити - жіночий оргазм важливий для гармонійних стосунків поза спальнею. Але сексуальна напруга не має починатися і закінчуватися в ліжку.

Бельгійська психотерапевтка сказала: "Прелюдія починається в момент, коли ви отримали останній оргазм". Довіряйте своєму партнерові, спілкуйтеся з ним мовою дотиків, говоріть збудливі слова, фліртуйте - навіть, якщо ви десятки років разом.

Коли ви будете збуджені ще до того, як лягти в ліжко, оргазм буде питанням кількох хвилин. І не забувайте, що окрім проникнення є багато цікавих способів отримати задоволення!