Чому жінки насправді мають проблеми з оргазмом і як це виправити

Шлях до жіночого оргазму дуже звивистий, і не всім під силу. Перш ніж думати, що з вами щось не так, подумайте, а чи правильно ви все робите, аби досягти розрядки під час статевого акту.

Чому жіночий оргазм складніший, за чоловічий і як знайти рішення - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

За даними Le Figaro, сексологи кажуть, що наша культура нав'язала нам стереотип, що оргазм має неодмінно досягатися під час проникнення. Але це далеко не так - способів досягти задоволення більше. Крім того існує багато психологічних причин, адже жіночий оргазм "йде від голови".

За даними опитування французькими науковців, половина жінок іноді відчуває труднощі з досягненням оргазму, а кожна четверта не мала його під час останнього статевого акту.

Чому так відбувається?

Жінка не може розслабитися. Основне пояснення жінок, що стикаються з цими труднощами, полягає в тому, що вони не можуть психологічно розслабитися, щоб отримати насолоду.

Заклопотаність буденними проблемами, неможливість позбутися нав’язливих чи негативних думок - це все заважає жінці бути з партнером на 100% і отримувати насолоду від статевого акту.

Відсутність самооцінки. Це може ускладнюватися фізичними комплексами, коли жінка не любить себе, соромиться свого тіла. Такі причини можуть завадити розслабитися і довіритися партнерові.

Інші причини - побічні ефекти ліків, відсутність стимуляції клітора та труднощі у стосунках із партнером.

Як вирішити проблему

В першу чергу, про це треба говорити - жіночий оргазм важливий для гармонійних стосунків поза спальнею. Але сексуальна напруга не має починатися і закінчуватися в ліжку.

Бельгійська психотерапевтка сказала: "Прелюдія починається в момент, коли ви отримали останній оргазм". Довіряйте своєму партнерові, спілкуйтеся з ним мовою дотиків, говоріть збудливі слова, фліртуйте - навіть, якщо ви десятки років разом.

Коли ви будете збуджені ще до того, як лягти в ліжко, оргазм буде питанням кількох хвилин. І не забувайте, що окрім проникнення є багато цікавих способів отримати задоволення!