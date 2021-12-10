Почему женщины после развода лучше выглядят: простое объяснение феномена

Развод происходит со многими людьми. Причин расставания может очень много, но самое важное – люди принимают решение уйти оттуда, где им плохо.
Процесс может быть очень болезненным, но облегчение чувствуют почти все.
Психологи объяснили, почему женщины после развода и расставания с близким мужчиной начинают выглядеть намного лучше. В чем феномен – читайте ниже.
Драматические события в личной жизни так или иначе начинают влиять на человека. У них меняется характер, привычный уклад жизни.
Но одновременно с этим уходит постепенно недовольство, депрессия, ссоры и конфликты. А вместе с ними - стрессы, плохой сон и постоянная нервотрепка.
Сначала, конечно же, многим женщинам приходится очень тяжело. На них падает груз ответственности, который ранее был поделен на двоих людей.
И на привыкание к новому образу свободной жизни может уйти довольно много времени.
Но в этот период женщина неожиданно начинает быстро хорошеть, меняет свой стиль одежды и прически. И при этом она чаще всего не ставит себе за цель преобразится.
У нее просто появляется больше времени на уход за собой, она находит новый развлечения, удовольствия, увлечения и интересы. Некоторые идут в психотерапию, чтобы справиться с болью.
И порой из обычной домохозяйки, которая долгие годы металась от плиты к холодильнику, получается настоящая королева.
Основные причины:
Свободная женщина начинает чаще посещать салоны красоты, массажи, делать маски и принимать ванны с травами.
У нее утром появляется больше времени для прически и макияжа, а вечером – на отдых.
Когда женщина живет одна, она перестает готовить большие порции еды, не использует жирные и сытные блюда.
Ей не нужно бежать после работы в магазин, чтобы каждый вечер готовить ужин для мужа.
Для себя лично или детей она готовит немного и придерживается более здорового рациона. Это способствует и похудению, и укреплению организма, и здоровью.
Женщины через некоторое время после развода становятся снова притягательным для других мужчин. Они снова выходят на поиск нового спутника жизни.
И инстинктивно начинают при этом выглядеть более привлекательно. Роковая встреча может произойти в любой момент, и для этого они стараются быть на высоте почти постоянно.
У женщины появляется возможность больше тратить денег на себя и при этом не отчитываться никому о своих покупках.
Как показывает практика, после развода женщины начинают работать больше и соответственно – больше зарабатывать.
После развода у женщин появляется намного больше свободного времени. Они чаще начинают встречаться с подругами, чаще посещать различные мероприятия и открывают для себя больше возможностей в мире.
И это также способствует улучшению их внешнего вида.
Женщины после развода начинают позволять себе то, что раньше было малодоступно. Проваляться целый день с книгой на диване или залипнуть в сериал.
Махнуть на все дела и поехать с друзьями на пикник или кататься на лыжах, уйти вечером в гости к друзьям или на концерт.
Количество домашних обязанностей резко сокращается, отчитываться ни перед кем не нужно и есть возможность проводить досуг так, как нравится.
После развода женщина имеет право снова ходить на свидания и даже вступать в новые отношения.
Комплименты, знаки внимания – все это позитивно влияет на женскую внешность. Порой блеск в глазах появляется даже без использования косметики.
Самое важное для любой женщины после развода – это понять, что жизнь на этом не заканчивается.
Порой она только начинается после того, как пара решила расстаться, так как появляется новая возможность стать счастливыми обоим участникам.
Напомним, ранее мы писали о том, что психологи назвали три признака безнадежных отношений.
А также рассказывали о том, как справиться с обстоятельствами и не сойти с ума, когда жизнь летит под откос.