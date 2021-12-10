Чому жінки після розлучення краще виглядають: просте пояснення феномена

Розлучення відбувається з багатьма людьми. Причин розставання може дуже багато, але найважливіше – люди приймають рішення піти звідти, де їм погано.
Процес може бути дуже болючим, але полегшення відчувають майже всі.
Психологи пояснили, чому жінки після розлучення і розставання з близьким чоловіком починають виглядати набагато краще. У чому феномен – читайте нижче.
Драматичні події в особистому житті так чи інакше починають впливати на людей. У них змінюється характер, звичний уклад життя.
Але одночасно з цим йде поступово невдоволення, депресія, сварки та конфлікти. А разом з ними - стреси, поганий сон і постійне нервування.
Спочатку, звичайно ж, багатьом жінкам доводиться дуже важко. На них падає тягар відповідальності, який раніше був поділений на двох людей.
І на звикання до нового способу вільного життя може піти досить багато часу.
Але в цей період жінка несподівано починає швидко гарнішати, змінює свій стиль одягу і зачіски. І при цьому вона найчастіше не ставить собі за мету перетвориться.
У неї просто з'являється більше часу на догляд за собою, вона знаходить нові розваги, задоволення, захоплення та інтереси. Деякі йдуть в психотерапію, щоб впоратися з болем.
І часом зі звичайної домогосподарки, яка довгі роки металася від плити до холодильника, виходить справжня королева.
Основні причини:
Вільна жінка починає частіше відвідувати салони краси, масажі, робити маски та приймати ванни з травами.
У неї вранці з'являється більше часу для зачіски та макіяжу, а ввечері – на відпочинок.
Коли жінка живе одна, вона перестає готувати великі порції їжі, не використовує жирні та ситні страви.
Їй не потрібно бігти після роботи в магазин, щоб щовечора готувати вечерю для чоловіка.
Для себе особисто або дітей вона готує небагато та дотримується більш здорового раціону. Це сприяє і схудненню, і зміцненню організму, і здоров'ю.
Жінки через деякий час після розлучення стають знову привабливим для інших чоловіків. Вони знову виходять на пошук нового супутника життя.
І інстинктивно починають при цьому виглядати більш привабливо. Фатальна зустріч може відбутися в будь-який момент, і для цього вони намагаються бути на висоті майже постійно.
У жінки з'являється можливість більше витрачати грошей на себе і при цьому не звітувати нікому про свої покупки.
Як показує практика, після розлучення жінки починають працювати більше і відповідно-більше заробляти.
Після розлучення у жінок з'являється набагато більше вільного часу. Вони частіше починають зустрічатися з подругами, частіше відвідувати різні заходи та відкривають для себе більше можливостей у світі.
І це також сприяє поліпшенню їх зовнішнього вигляду.
Жінки після розлучення починають дозволяти собі те, що раніше було малодоступно. Провалятися цілий день з книгою на дивані або залипнути в серіал.
Махнути на всі справи та поїхати з друзями на пікнік або кататися на лижах, піти ввечері в гості до друзів або на концерт.
Кількість домашніх обов'язків різко скорочується, звітувати ні перед ким не потрібно і є можливість проводити дозвілля так, як подобається.
Після розлучення жінка має право знову ходити на побачення і навіть вступати в нові відносини.
Компліменти, знаки уваги – все це позитивно впливає на жіночу зовнішність. Часом блиск в очах з'являється навіть без використання косметики.
Найважливіше для будь-якої жінки після розлучення - це зрозуміти, що життя на цьому не закінчується.
Часом воно тільки починається після того, як пара вирішила розлучитися, оскільки з'являється нова можливість стати щасливими обом учасникам.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що психологи назвали три ознаки безнадійних відносин.
А також розповідали про те, як впоратися з обставинами та не зійти з розуму, коли життя летить під укіс.