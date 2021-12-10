Чому жінки після розлучення краще виглядають: просте пояснення феномена

Драматичні події в особистому житті так чи інакше починають впливати на людей. У них змінюється характер, звичний уклад життя.

Але одночасно з цим йде поступово невдоволення, депресія, сварки та конфлікти. А разом з ними - стреси, поганий сон і постійне нервування.

Спочатку, звичайно ж, багатьом жінкам доводиться дуже важко. На них падає тягар відповідальності, який раніше був поділений на двох людей.

І на звикання до нового способу вільного життя може піти досить багато часу.

Але в цей період жінка несподівано починає швидко гарнішати, змінює свій стиль одягу і зачіски. І при цьому вона найчастіше не ставить собі за мету перетвориться.

У неї просто з'являється більше часу на догляд за собою, вона знаходить нові розваги, задоволення, захоплення та інтереси. Деякі йдуть в психотерапію, щоб впоратися з болем.

І часом зі звичайної домогосподарки, яка довгі роки металася від плити до холодильника, виходить справжня королева.

Основні причини:

З'являється більше часу на себе

Вільна жінка починає частіше відвідувати салони краси, масажі, робити маски та приймати ванни з травами.

У неї вранці з'являється більше часу для зачіски та макіяжу, а ввечері – на відпочинок.

Немає потреби багато готувати

Коли жінка живе одна, вона перестає готувати великі порції їжі, не використовує жирні та ситні страви.

Їй не потрібно бігти після роботи в магазин, щоб щовечора готувати вечерю для чоловіка.

Для себе особисто або дітей вона готує небагато та дотримується більш здорового раціону. Це сприяє і схудненню, і зміцненню організму, і здоров'ю.

З'являється бажання знову побудує відносини

Жінки через деякий час після розлучення стають знову привабливим для інших чоловіків. Вони знову виходять на пошук нового супутника життя.

І інстинктивно починають при цьому виглядати більш привабливо. Фатальна зустріч може відбутися в будь-який момент, і для цього вони намагаються бути на висоті майже постійно.

Більше фінансових можливостей

У жінки з'являється можливість більше витрачати грошей на себе і при цьому не звітувати нікому про свої покупки.

Як показує практика, після розлучення жінки починають працювати більше і відповідно-більше заробляти.

Більше часу на подруг

Після розлучення у жінок з'являється набагато більше вільного часу. Вони частіше починають зустрічатися з подругами, частіше відвідувати різні заходи та відкривають для себе більше можливостей у світі.

І це також сприяє поліпшенню їх зовнішнього вигляду.

Робити те, що хочеться

Жінки після розлучення починають дозволяти собі те, що раніше було малодоступно. Провалятися цілий день з книгою на дивані або залипнути в серіал.

Махнути на всі справи та поїхати з друзями на пікнік або кататися на лижах, піти ввечері в гості до друзів або на концерт.

Кількість домашніх обов'язків різко скорочується, звітувати ні перед ким не потрібно і є можливість проводити дозвілля так, як подобається.

Новий партнер

Після розлучення жінка має право знову ходити на побачення і навіть вступати в нові відносини.

Компліменти, знаки уваги – все це позитивно впливає на жіночу зовнішність. Часом блиск в очах з'являється навіть без використання косметики.

Найважливіше для будь-якої жінки після розлучення - це зрозуміти, що життя на цьому не закінчується.

Часом воно тільки починається після того, як пара вирішила розлучитися, оскільки з'являється нова можливість стати щасливими обом учасникам.