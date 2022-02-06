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Ось чому жінкам краще не дарувати квіти в горщику на свята

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Неділя 06 лютого 2022 22:45
Ось чому жінкам краще не дарувати квіти в горщику на свята Фото: чому жінкам краще не дарувати квіти в горщику (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Квітка в горщику в якості подарунка на день народження або інші свята для жінки може здатися альтернативою зрізаному букету, який не простоїть довго. Але такий презент може принести не тільки радість, але і потенційну загрозу.

Про це пише Rsute.

Чому вазон - не найкращий подарунок

Згідно з деякими прикметами, від такого подарунка може виходити негатив. Адже чимало залежить від намірів дарувальника і ставлення до подарунка того, хто його приймає.

І справа тут навіть не в самій квітці, а в землі, в яку він посаджений. Цей подарунок може символізувати неприємності, які пов'язані з хворобою.

Вважається, що через те, що квітка вросла корінням в землю, такий посил отримує і іменинниця.

Земля здавна асоціюється з силою, в яку можна закласти, як негативну, так і позитивну енергетику. Тому іноді така квітка загрожує жінці втратою здоров'я, якщо подарунок був задуманий саме з цією метою.

Як уникнути негативу, якщо вам все ж піднесли такий подарунок

Приймайте кімнатну рослину тільки від тих, в кому впевнені. Якщо рослину дарують рідні або близькі з чистим серцем і кращими побажаннями, вона, навпаки, може стати талісманом або оберегом для жінки і дому.

Убезпечити себе від негативу можна також давши символічну суму за подарунок. Навіть копійки буде достатньо, щоб "відкупитися". В такому випадку подарунок втратить погану енергію і отримає іншу - позитивну.

Раніше фахівці розповіли, чому не можна позичати посуд напередодні свят, і що робити, якщо все ж довелося взяти тарілки, виделки і келихи.

Також ми писали, які речі не можна нікому дарувати, так як їх вважають речами-вампірами.

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